Volkan Demirel'in eşi göğsünden göbeğine kadar inen dekoltesiyle ortalığı kasıp kavurdu

Seksenler dizisinde Amelie karakterine hayat veren Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, katıldığı bir davette tercih ettiği cesur elbisesiyle sosyal medyaya damga vurdu.

CESUR KIYAFETİYLE TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

32 yaşındaki Zeynep Sever Demirel, eşi Volkan Demirel ile bir davete katıldı. Demirel düğünde tercih ettiği göğsünden göbeğine kadar dekoltesi bulunan cesur kıyafetiyle adından söz ettirdi. Sosyal medyada övgülere boğulan Zeynep Sever Demirel'e takipçileri "Bu kadar güzel olmak zor değil mi yenge?", "Çok güzelsin yenge" gibi yorumlar yaptı.

Haberler.com - Spor