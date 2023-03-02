Volkan Demirel'in itirafı "Omuz Omuza" kampanyasının canlı yayına damga vurdu: Tanıdığım 100 kişinin yarısını kaybettim

Futbol dünyası depremzedelere yardım hareketi olan "Omuz Omuza" kampanyasının dün spor kanallarının ortak gerçekleştirdiği canlı yayınla başlattı. Hatay'da deprem anını yaşayan ve sonraki sürecin sembol isimlerinden olan Volkan Demirel'in anlattıkları geceye damga vurdu. Herkesi kampanyaya katılmaya davet eden Demirel, "Hatay'da bulunduğum sürede 100 kişi tanıdıysam, neredeyse yarısını kaybettim. Kalanlar da geleceğini kaybetti. Keşke elimizden daha fazla şey gelebilseydi." dedi.

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin yaralarını sarmak için ön saflarda mücadele eden futbol dünyası, "Omuz Omuza" yardım kampanyası başlattı. Kampanyanın açılışı futbol camiasının ünlü isimlerinin gerçekleştirdiği ortak yayınla yapılırken, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, deprem anında ve sonrasında Hatay'da yaşadıklarını anlattı.

"KEŞKE ELİMİZDEN DAHA FAZLASI GELSEYDİ"

Herkesi yardım kampanyasına katılmaya davet eden Demirel, "Hatay'da bulunduğum sürede 100 kişi tanıdıysam, neredeyse yarısını kaybettim. Kalanlar da geleceğini kaybetti. Keşke elimizden daha fazla şey gelebilseydi. Bu saatten sonra söz bir tarafa, yapılacaklar bir tarafa.

"ORADAKİ SORUNLAR DEVAM EDİYOR"

Futbolun paydaşları burada, yapmamız gereken belli. Ne yazık ki şu anda oradaki sorunlar devam ediyor. Ben yaşadığımı bilirim, bunu bilerek herkesin elini vicdanına koyarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.