Volkan Demirel: Hatayspor 3 puanla önemli bir haftayı kapattı

- Volkan Demirel : "Çok önemli bir haftayı 3 puanla kapattığımız için mutluyuz"

"Kurduğumuz kadroyla Hatayspor'un 2-3 yılını garanti altına aldık"

MERSİN - Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, kendileri için çok önemli bir haftayı 3 puanla kapattıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Çünkü kırmızı bölgeden uzaklaşıp, yukarılara tırmanmak istiyoruz. Çünkü bu takım, bu oyuncular, bu mücadele bunu hak ediyor. İnşallah da sezon sonuna kadar bu mücadeleyi verip, Hatayspor'u hak ettiği yerde bitirtmeye çalışacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Samsunspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, kendileri açısından çok önemli bir haftayı 3 puanla kapattıklarını söyledi. Alınan bu 3 puanın sevindirici olduğunu kaydeden Demirel, "Samsunspor'un iyi takım olduğunu, mücadele etmeyi çok koştuğunu biliyorduk. Belki oyun olarak evet memnun olmayabiliriz ama biz şu dönemde puan kazanmak istiyoruz. Çünkü kırmızı bölgeden uzaklaşıp, yukarılara tırmanmak istiyoruz. Çünkü bu takım, bu oyuncular, bu mücadele bunu hak ediyor. İnşallah da sezon sonuna kadar bu mücadeleyi verip, Hatayspor'u hak ettiği yerde bitirtmeye çalışacağız" diye konuştu.

"Kurduğumuz kadroyla Hatayspor'un 2-3 yılını garanti altına aldık"

Volkan Demirel, gazetecilerin gelecek sezona ilişkin düşünceleriyle ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

"Yani şuna inanıyoruz, bu sene yaptığımız kadroyla, kullandığımız maliyetlerle biz Hatayspor'un en az 2-3 yılını garanti altına aldık. İnşallah bundan sonra da bu oyuncuların planlamasıyla alakalı doğru planlar, doğru projeler yapılırsa, Hatayspor gelecek sezon ve ondan sonraki 2-3 sezon elindeki oyuncularla çok rahat edecektir diye düşünüyorum."