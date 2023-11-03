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Voleybolda Sultanlar ve Efeler Ligi'nde 6. ve 5. hafta maçları

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Vodafone Sultanlar Ligi'nde 6. hafta maçları yarın oynanacak. AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 5. hafta maçları yarın ve 5 Kasım Pazar günü gerçekleşecek.

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 6'ncı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 5'inci hafta karşılaşmaları, yarın ve 5 Kasım Pazar günü oynanacak.

Liglerde maç programı şöyle:

Vodafone Sultanlar Ligi

Yarın:

13.00 Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)

13.00 Karayolları-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Başkent)

15.00 Nilüfer Belediyespor-PTT (Bursa Cengiz Göllü)

17.00 Sarıyer Belediyespor-VakıfBank (İstanbul Bahçeköy Orman Fakültesi)

18.00 Beşiktaş Ayos-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

18.00 Kuzeyboru-Çukurova Belediyespor (Aksaray)

18.00 Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Türk Hava Yolları (Antalya Süleyman Evcilmen)

Efeler Ligi

5 Kasım Pazar:

13.00 TÜRŞAD-Develi Belediyespor (Adilcevaz)

14.00 Halkbank-Rams Global Cizre Belediyespor (TVF Başkent)

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galasaray HDI Sigorta (Antakya Merkez)

14.00 Fenerbahçe Parolapara-Brand Group Alanya Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart (Bursa Cengiz Göllü)

16.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Arkas Spor (İzmir Atatürk)

17.00 Spor Toto-Bigadiç Belediyespor (TVF Başkent)

Kaynak: AA / Spor

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