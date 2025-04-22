Voleybolda Şampiyonluk Mücadelesi: Ziraat Bankkart ve Galatasaray Finalde
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart ile Galatasaray HDI Sigorta'nın şampiyonluk için play-off final serisi başlıyor. İlk maç yarın Ankara'da saat 17.00'de oynanacak.
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart ile Galatasaray HDI Sigorta'nın şampiyonluk için mücadele edeceği play-off final serisinde ilk maç yarın oynanacak.
Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda yapılacak serinin ilk karşılaşması, saat 17.00'de başlayacak.
Beş maç üzerinden oynanacak seride üç galibiyete ulaşan takım, sezonu şampiyon tamamlayacak.
Play-off final serisinin programı şöyle:
Yarın:
17.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)
26 Nisan Cumartesi:
18.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)
29 Nisan Salı:
19.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (Ziraat Bankkart)
2 Mayıs Cuma (Gerekirse):
19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)
5 Mayıs Pazartesi (Gerekirse):
19.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (Ziraat Bankkart)