Voleybolda Pro Beach Tour Mersin Etabı Başladı

Voleybolda Pro Beach Tour Mersin Etabı, Erdemli ilçesindeki Kızkalesi sahilinde başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) iş birliğiyle düzenlenen turnuvaya, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Ukrayna, İran, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 70 sporcu katılıyor.

21'i erkek, 14'ü kadın toplam 35 takımın mücadele ettiği turnuvanın ilk gününde eleme müsabakaları gerçekleştirildi.

Müsabakaları, Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci de izledi.

Voleybolda Pro Beach Tour Mersin Etabı, 9 Eylül'de sona erecek.