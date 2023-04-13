Voleybolda Kadınlar 1. Ligi'nin final etabı, yarın Bolu'da başlayacak

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Ligi'nin final etabı, yarın Bolu'da oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, geçen hafta yarı final etabı Bolu'da tamamlanan Kadınlar 1. Lig'de final etabı da Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda oynanacak.

Üç gün boyunca yapılacak toplam 6 karşılaşmanın sonunda puan cetvelini ilk 2 sırada tamamlayacak takımlar, 2023-2024 voleybol sezonunda Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak.

TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

13.30 Beşiktaş Ceylan-Edremit Belediye Altınoluk

20.00 Adam Voleybol-Karayolları

15 Nisan Cumartesi:

16.30 Edremit Belediye Altınoluk-Adam Voleybol

20.00 Karayolları-Beşiktaş Ceylan

16 Nisan Pazar:

12.00 Karayolları-Edremit Belediye Altınoluk

15.00 Beşiktaş Ceylan-Adam Voleybol