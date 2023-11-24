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Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9'uncu hafta mücadelesi yarın başlayacak

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9'uncu hafta mücadelesi yarın tek maçla başlayacak.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9'uncu hafta mücadelesi yarın tek maçla başlayacak.

Ligde 9. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Antakya Merkez)

26 Kasım Pazar

14.00 Spor Toto-Arkas Spor (Ziraat Bankkart)

14.00 Fenerbahçe Parolapara-RAMS Global Cizre Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

16.00 Bigadiç Belediyespor-Brand Group Alanya Belediyespor (Şehit Okan Dinçer)

17.00 Halkbank-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Ziraat Bankkart)

17.00 Develi Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Develi Murat Kocatürk)

19.30 TÜRŞAD-Ziraat Bankkart (Ziraat Bankkart)

Kaynak: AA / Spor

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