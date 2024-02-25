Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 22. Hafta Maç Sonuçları
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında oynanan 5 maçın sonuçları açıklandı. Galatasaray Daikin-Kuzeyboru: 2-3, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Eczacıbaşı Dynavit: 0-3, Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-2, Sarıyer Belediyespor-Fenerbahçe Opet: 0-3, Beşiktaş Ayos-Karayolları: 3-0. Ligin 22. haftası yarın Ankara'da oynanacak PTT-Çukurova Belediyespor maçıyla tamamlanacak.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasına 5 maçla devam edildi.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Galatasaray Daikin-Kuzeyboru: 2-3
Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Eczacıbaşı Dynavit: 0-3
Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-2
Sarıyer Belediyespor- Fenerbahçe Opet: 0-3
Beşiktaş Ayos-Karayolları: 3-0
Ligin 22. haftası yarın Ankara'da oynanacak PTT- Çukurova Belediyespor maçıyla tamamlanacak.