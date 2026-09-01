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Filenin Sultanları çeyrek finalde

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- Türkiye: 3 - Azerbaycan: 0 A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Almanya'nın rakibi oldu

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Predrag Balandzic (Sırbistan), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan)

Türkiye : Hande Baladın, Eda Erdem, Elif Şahin, İlkin Aydın, Zehra Güneş, Vargas (Gizem Örge, Eylül Akarçeşme, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu)

Azerbaycan : Besman, Ruban, Kirilyuk, Rahimova, Stepanenko, Abdulazimova (Karimova, Imanova, Guluyeva, Pavlenko)

Setler: 25-14, 25-16, 25-22

Süre: 79 dakika (23, 27, 29 )

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Mücadeleye file önünde etkili başlayan Türkiye, baştan sona iyi performans sergilediği ilk seti 25-14 üstün bitirdi.

İkinci set çekişmeli bir oyuna sahne oldu. Vargas'ın etkili servisleri ve bloklarla Azerbaycan karşısında tempolu oyununu sürdüren ay-yıldızlı takım, ikinci seti de 25-16 önde tamamladı.

Üçüncü sette skor 21-21'de eşitlenirken kritik anları iyi oynayan ay-yıldızlı takım, seti 25-22, maçı da 3-0 kazandı.

A Milli Takım, 3 Eylül Perşembe günü çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak.

Maçın ardından milli takım kariyerini sonlandıran Azerbaycanlı voleybolcu Polina Rahimova'ya çiçek verildi.

Bu arada teknik direktör Volkan Demirel, maçı ailesiyle tribünden izledi.

Kaynak: AA
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