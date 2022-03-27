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Nilüfer Belediyespor: 3-0

Demirören Haber Ajansı - Erkan Altuntaş - Spor
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Nilüfer Belediyespor: 3-0

SALON: AksarayHAKEMLER: Tuncay Kandemir, Ahmet ÇenesizKUZEYBORU: Yasemin Yıldırım, Vanjak, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Ryhkliuk, Mitchem, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Hande Korkut)NİLÜFER BELEDİYESPOR: Ecenur Aksoy, Aslı Tecimer, Melis Durul, Çağla Akın, Humay Topaloğlu,...

SALON: Aksaray

HAKEMLER:   Tuncay Kandemir, Ahmet Çenesiz

KUZEYBORU: Yasemin Yıldırım, Vanjak, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Ryhkliuk, Mitchem, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Hande Korkut)

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Ecenur Aksoy, Aslı Tecimer, Melis Durul, Çağla Akın, Humay Topaloğlu, Maglio (Cansu Bir, Fulden Ural, Dumcheva, Sudenaz Uzun)

SETLER: 25-12, 25-19, 25-17

SÜRE: 74 dakika (22, 27, 25)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25 'inci haftasında Kuzeyboru, sahasında Nilüler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.


- Aksaray
Nilüfer Belediyespor: 3-0

Nilüfer Belediyespor: 3-0

Nilüfer Belediyespor: 3-0

Nilüfer Belediyespor: 3-0

Nilüfer Belediyespor: 3-0

Nilüfer Belediyespor: 3-0

Nilüfer Belediyespor: 3-0

Nilüfer Belediyespor: 3-0

Nilüfer Belediyespor: 3-0

Nilüfer Belediyespor: 3-0

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Spor

Spor, Haberler

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