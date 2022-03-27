Nilüfer Belediyespor: 3-0
Demirören Haber Ajansı - Erkan Altuntaş - Spor
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SALON: AksarayHAKEMLER: Tuncay Kandemir, Ahmet ÇenesizKUZEYBORU: Yasemin Yıldırım, Vanjak, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Ryhkliuk, Mitchem, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Hande Korkut)NİLÜFER BELEDİYESPOR: Ecenur Aksoy, Aslı Tecimer, Melis Durul, Çağla Akın, Humay Topaloğlu,...
SALON: AksarayHAKEMLER: Tuncay Kandemir, Ahmet ÇenesizKUZEYBORU: Yasemin Yıldırım, Vanjak, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Ryhkliuk, Mitchem, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Hande Korkut)NİLÜFER BELEDİYESPOR: Ecenur Aksoy, Aslı Tecimer, Melis Durul, Çağla Akın, Humay Topaloğlu, Maglio (Cansu Bir, Fulden Ural, Dumcheva, Sudenaz Uzun)SETLER: 25-12, 25-19, 25-17SÜRE: 74 dakika (22, 27, 25)Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25 'inci haftasında Kuzeyboru, sahasında Nilüler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.- Aksaray