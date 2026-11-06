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Voleybol: Haftanın programı

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- SMS Grup Efeler Ligi'nde 5'inci, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 8'inci hafta maçları oynanacak

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 5'inci, Vodafone Sultanlar Ligi'nde ise 8'inci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde haftanın maç programı şöyle:

SMS Grup Efeler Ligi

Yarın:

14.00 İstanbul Gençlikspor-Galatasaray Madeş Mobilya (Şehit Mustafa Özel)

16.00 Ziraat Bankkart-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Gaziantep Gençlikspor-On Hotels Alanya Belediyespor (Şahinbey)

16.00 Sultanbeyli Belediyespor- Spor Toto (Sultanbeyli Belediyesi)

16.00 Altekma-Akedaş Onikişubat Belediyespor (TVF Atatürk)

16.30 Sungurlu Belediyespor-Halkbank (Sungurlu Mahmut Atalay)

19.00 Fenerbahçe Medicana-Gebze Belediyespor (TVF Burhan Felek Vestel)

Vodafone Sultanlar Ligi

8 Kasım Pazar:

14.00 Galatasaray Daikin-Beşiktaş (TVF Burhan Felek Vestel)

15.00 Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

15.00 Eczacıbaşı Peron İstanbul-Göztepe Yuppo (Eczacıbaşı Spor Kulübü HDI Sigorta)

16.00 Zerenspor-Kuzeyboru (TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Nilüfer Belediyespor Eker-VakıfBank (TVF Cengiz Göllü)

16.00 Aras Kargo-İlbank (TVF Atatürk)

19.00 Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Medicana (TVF Burhan Felek Vestel)

Kaynak: AA
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