Voleybol Federasyonu'ndan Santarelli'ye Destek

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli'ye tam destek vererek "Koçumuzun ve takımımızın arkasındayız." dedi.

Üstündağ, 22 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde Tayland'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

FIVB Miletler Ligi'nde bu yıl çeyrek finalde Japonya'ya elendiklerini anımsatan Üstündağ, "Artık kürsü dışındaki başarılar bizi tatmin etmiyor. Millet Ligi'nin ilk etabında genç bir kadroyla mücadele ettik. Her kulvarda başarı istiyoruz, mağlubiyet bizde kabul edilemez. Beklentimiz her zaman bu doğrultuda fakat hocamız gençleri kazanmak ve havuzu genişletmek istedi. Her an takımda çok yüksek potansiyelde oyuncularımızın olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonasının bu yıl "asıl" hedefleri olduğunu vurgulayan Üstündağ, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Grubumuzda Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile mücadele edeceğiz. Hedef final ise her maçı kazanmak zorundasınız. Takımda eksik ve sakatlıklarımız bulunuyordu. Koçun riske etmediği oyuncularımız vardı. İnşallah sakatlıksız ve problemsiz bir dünya şampiyonası geçiririz. Nasıl ki başarısızlığı kabul etmiyorsak bu dünya şampiyonasında da başarılı olmak için de gayret sarf ediyoruz. İnşallah hak ettiğimiz derece ve başarıyı elde ederiz. Şampiyonluk neden olmasın? Biz 2023'te oynadığımız takımların hepsini yendik. Rakiplerden çok bizim ne yaptığımız önemli. Koçun, kenar yönetiminin, oyuncuların ve herkesin hazırlığı da bu doğrultuda. Dünya şampiyonasında şu ana kadar en iyi derecemiz 6'ncılık. Bunu kürsü ve madalyayla neden süslemeyelim diye düşünüyorum."

Gelen eleştirilere açık olduklarını belirten Üstündağ, "Bir şeyin altını çizmek istiyorum. Eleştirinin dozunu aşıp da kişisel, yalan yanlış haberlerle, hakaret noktasında olan şeylere de dün olduğu gibi bugün de karşıyız. Bunun da karşılığında gerekli mecralarda ne gerekiyorsa yaparız. Küfür, hakaret ve rencide edici söylemler olursa da kabul etmemiz mümkün değil, kabul edemeyiz." dedi.

"Santarelli, bu ülkeye ilkleri yaşatmış biri"

Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli'nin yaşanan süreçle ilgili İtalya'da bir gazeteye "Ben bir sihirbaz değilim, bir işçiyim." açıklaması yaptığının hatırlatılması üzerine, şu yanıtı verdi:

"Doğru söylemiş, hiç kimse sihirbaz değil. Ben de federasyon başkanı olarak sihirbaz değilim. Bize de hesap soruyorlar. 'Niye yenmedik, niye şampiyon olmadık.' diye. Kim istemez? Santarelli, bu ülkeye ilkleri yaşatmış biri. İlkleri yaşatırken bir kadro kurmuş, bir kadro tercihi yapmış. Beni üzen voleybolun içinde olanların eleştirileri... Eleştirilere bakıyorum, 'Kadro da o olmazmış, bu olmazmış. O oynamazmış, bu oynarmış.' Siz takımla antrenman yapıyor musunuz? Zamanında yaptığınız görevlerde, yaşadığınız konularda size böyle mi hesap soruluyordu. Santarelli ile Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandık. Dün o muhteşemdi, heykeli yapılsın isteniyordu. Bugün çeyrek finalde elendik diye 'kötü' oldu. O kadar çirkin saldırılar oluyor ki... Ben kendisine de söyledim. Buyursunlar gelsinler bundan daha iyi nasıl yapılabilirse kapımız ve gönlümüz açık. Öyle tribüne oynayarak, asparagas, yalan yanlış haberler yapmaktansa kapılarımız ve yüreğimiz açık. Gelen fikirler ve eleştirileri birlikte istişare edelim. Doğruyu bulurken de yardımcı olan kişilere teşekkür etmek bir görevimizdir."

"Baba-evlat ilişkimiz bazılarını rahatsız ediyor"

Daniele Santarelli'nin özverisi ve çalışmasından memnun olduğunu ifade eden Üstündağ, "Koçumuzun ve takımımızın arkasındayız. Santarelli ile baba-evlat ilişkimiz bazılarını rahatsız ediyor. 'Santarelli, çalışanınız, evladınız değil.' deniyor. Ama Santarelli bana, 'Babamdan görmediğimi sizden görüyorum' diyorsa, bizi baba gibi görüyorsa, benim de 'evladım' demem kadar doğal bir şey olamaz. Niye bunlar rahatsız ediyor insanları çok anlamış değilim." ifadelerine yer verdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, koç Santarelli'nin gidişatla ilgili kendisini bilgilendirdiğine de dikkati çekerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Başarısızlıkta mutlaka hatalar vardır. Oyuncunun performansı eksikliktir. Koçun göremediği şeyler vardır. Koç, kendini açık açık eleştiriyor. Baktığımızda Santarelli, bu konulara çok açık. Ortada bir başarısızlık varsa önce kendini yargılıyor. Önce 'ben nerede hata yaptım' diyor. Bunun çalışmasını yapıyor. Ben ona şahit oldum. Bu konuda hiç kibirli değil. Hiçbir zaman 'benim yaptığım doğru, oyuncunun yaptığı yanlış' demiyor."