Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ, Malatya'da Çocuklarla Buluştı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Malatya'da Fabrika Voleybol Projesi kapsamında eğitim alan çocukların antrenmanını izledi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Avrupa Şampiyonası elemeleri dördüncü maçında Danimarka'yı ağırlayacağı Malatya'ya gelen Üstündağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile Muhammed Ali Clay Spor Salonu'nda antrenman yapan çocukları ziyaret etti.

Antrenman öncesi düzenlenen töreninde konuşan Üstündağ, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin acılarını yaşayan Malatya'nın her şeyden önce morale ve motivasyona ihtiyacı olduğunu gördüğünü söyledi. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır dileyen Üstündağ, şöyle konuştu:

"Milli takımın Danimarka maçını Malatya'da oynayacağı için çok sevindik. Yarın hep birlikte Danimarka'yı misafir ediyoruz. Yarın yeni yapılan 5 bin kişilik Orduzu Spor Salonu'nda maçımızı oynayacağız. Sizin desteğinize ihtiyacımız var. Sizsiz hiçbir şey olmaz, siz varsanız biz de varız, onun için sizleri çok seviyoruz. Sizler geleceğin teminatısınız, iyi ki varsınız, iyi ki bu memleketin geleceğisiniz, bu ülkenin geleceğisiniz."

Fabrika Voleybol Projesi'nin 40'ın üzerinde ilde yürütüldüğünü dile getiren Üstündağ, projeyle 25 binin üzerinde 6-12 yaşında sporcuya ulaştıklarını söyledi.

Projeyle çocukların voleybolcu olmalarını, sporla yatıp kalkmalarını arzu ettiklerini dile getiren Üstündağ, "Projenin Avrupa'da ve dünyada da çok ses getirdiğini biliyoruz. Ben Dünya Voleybol Konsey Başkanlığı yapıyorum aynı zamanda. Türk voleybolu, ekonomik, kurumsal, proje, okul, yatırım hepsinde Avrupa ve dünyayla yarışıyor. Onun için bu federasyonu yaptığı çalışmada yalnız bırakmamanızı ve voleyboldan kopmamanızı arzu ediyoruz. Yarın 18.00'da oynanacak Danimarka-Türkiye milli takım müsabakasına da hepinizi bekliyoruz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise Akif Üstündağ'a teşekkür ederek, Malatyalıları milli maça davet etti.

Konuşmaların ardından çocuklarla maç yapan Üstündağ ve Er, daha sonra antrenmanı izledi.