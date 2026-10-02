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Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2026-27 sezonu yarın oynanacak maçlarla başlıyor

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Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2026-27 sezonu yarın oynanacak maçlarla başlıyor. Açılış günü VakıfBank-Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor Eker-Eczacıbaşı Peron İstanbul karşılaşmaları oynanacak; 4 Eylül Pazar günü ise Fenerbahçe Medicana-Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Türk Hava Yolları-Galatasaray Daikin maçları programda yer alıyor.

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2026-27 sezonu yarınki maçlarla başlıyor.

Maç programı şu şekilde:

Yarın:

14.00 VakıfBank-Beşiktaş (VakıfBank Spor Sarayı)

16.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Eczacıbaşı Peron İstanbul (TVF Cengiz Göllü)

4 Eylül Pazar:

13.00 Fenerbahçe Medicana-Manisa Büyükşehir Belediyespor (TVF Burhan Felek Vestel)

14.00 Kuzeyboru-Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş (Aksaray)

16.00 İlbank-Göztepe (TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Aras Kargo-Zerenspor (TVF Atatürk Voleybol Spor Kompleksi)

19.00 Türk Hava Yolları- Galatasaray Daikin (TVF Burhan Felek Vestel)

Kaynak: AA
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