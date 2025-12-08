Kadın voleybolunun destekçisi Vodafone'a dünya çapında iki ödül birden

Vodafone, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Infront ile birlikte başvurduğu uluslararası spor endüstrisinin en prestijli ödüllerinden biri olan Sports Business Awards'ta 'Sporda En İyi Marka Aktivasyonu' kategorisinde birincilik ve 'Yılın Spor Sponsorluğu/Partnerliği' kategorisinde üçüncülük ödüllerinin sahibi oldu.

Vodafone, 2 yıldır sürdürdüğü Sultanlar Ligi isim sponsorluğu ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsorluğu kapsamında hayata geçirdiği başarılı çalışmalar nedeniyle uluslararası arenada ödüle layık görüldü. Şirket, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Infront ile birlikte başvurduğu global spor endüstrisinin en prestijli ödüllerinden biri olan Sports Business Awards'ta 'Sporda En İyi Marka Aktivasyonu' kategorisinde birincilik ve 'Yılın Spor Sponsorluğu/Partnerliği' kategorisinde üçüncülük ödüllerinin sahibi oldu. Vodafone, TVF ve Infront toplam 24 kategorinin bulunduğu ödüllerde rekabetin en yoğun yaşandığı iki kategoride ödül aldı.

Toplam 670 spor sektörü profesyoneli katıldı

Dünya spor endüstrisinin iş tarafındaki en saygın ve prestijli ödüllerinden biri olan Sports Business Awards, spor endüstrisinden 670 sektör profesyonelinin katılımıyla Londra'da gerçekleştirildi. Jüride, sporun farklı dallarındaki yönetim organlarının CEO'ları yer aldı. Vodafone Türkiye, TVF ve Infront'un aldığı ödüller, jüri tarafından "Desteklediği spora çok güçlü katkı yapan, taraftar deneyimini zenginleştiren yenilikçi bir aktivasyon örneği. Jüri özellikle güçlendirme (empowerment) ve kapsayıcılık üzerine kurulan iletişimi çok beğendi. Bu çalışma, amaç odaklı iş birliklerinin bir spor için ne kadar etkili olabileceğini gösteriyor" şeklinde yorumlandı.

Engin Aksoy: "Uluslararası camiada takdir görmek sevindirici"

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy konuyla ilgili, "Türk kadın voleybolunun yanında durma hedefiyle 2023 yılında Türkiye Voleybol Federasyonu'na bağlı en üst klasman kadınlar ligi olan Sultanlar Ligi'nin İsim Sponsoru ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru olduk. TVF ile imzaladığımız anlaşmayla, dünyada kadın voleyboluna yapılan en büyük desteği sağlamış olduk. Bu anlaşma, aynı zamanda Türkiye'de kadın sporuna sağlanan en yüksek ve kapsamlı sponsorluk anlaşması oldu. Sponsorluğumuz kapsamında 5G teknolojisini kullanarak hayata geçirdiğimiz projelerle ülkemizde voleybol sporunun gelişmesine önemli katkıda bulunduk. Voleybol sponsorluğumuzun uluslararası camiada takdirle karşılanmasından ve 2 yıldır hayata geçirdiğimiz aktivasyonların dünya spor endüstrisi tarafından en iyi şekilde aktive edilmiş spor sponsorluğu olarak ödüllendirilmesinden mutluluk duyduk. Sports Business Awards'da ödül kazanmak, uluslararası medyada ve spor ekosisteminde bilinirlik, aynı zamanda sporda yenilikçi ve lider duruşun göstergesi olarak anılıyor. TVF ve Infront başta olmak üzere bu ödüllerin alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Mehmet Akif Üstündağ: "Türk voleybolu global ölçekte yükselişte"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise, "Vodafone ve Infront ile birlikte yürüttüğümüz iş birliğinin uluslararası arenada böylesine prestijli ödüllerle taçlandırılması, Türk voleybolu adına gurur verici bir gelişmedir. Voleybolumuzun gücünü ve değerini dünyaya gösterecek projelere imza atmak, federasyon olarak en büyük önceliğimizdir. Sports Business Awards'ta elde edilen bu başarı, Türk voleybolunun global ölçekteki yükselişinin bir göstergesidir. Bu ödüller, sporun sadece saha içindeki rekabetten ibaret olmadığını; aynı zamanda toplumsal güçlendirme, kapsayıcılık ve taraftar deneyimini zenginleştiren bir kültür olduğunu ortaya koymaktadır. Türk voleyboluna gönül veren tüm paydaşlarımıza ve bu yolculukta yanımızda olan Vodafone ile Infront'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ender Uslu: "Verdiğimiz desteği sürdürmeye devam edeceğiz"

Törende ödülü sahnede kabul eden Infront Türkiye Genel Müdürü Ender Uslu da şu cümlelere yer verdi:

"Türkiye'de hayata geçirilen en kapsamlı spor sponsorluklarından birinin, dünyanın geri kalanı tarafından da takdir görmesi bizi çok mutlu etti. Özellikle Türkiye'de kadın sporu alanında yaptıklarımızla bu ödülün kazanılması bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Gelecekte de kadın sporuna, voleybola sağladığımız kaynak ve verdiğimiz desteği büyüterek sürdürmeye devam edeceğiz. Bizi yeni projeler üretmemiz, fikirlerimizi hayata geçirmemiz için her zaman iten ve desteğini asla esirgemeyen Türkiye Voleybol Federasyonu ile Vodafone'a ayrıca teşekkür ediyoruz." - İSTANBUL