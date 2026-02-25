Haberler

Vitor Pereira: Fenerbahçe'yi tanıyorum, savaşacaklar

Güncelleme:
Nottingham Forest Teknik Direktörü Vitor Pereira, Fenerbahçe maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Taraftarlarını mutlu etmek istediklerini belirten Pereira, "Yapabileceğimiz en kötü şey yarın kolay bir maç oynayacağımızı düşünmek. Mantalitelerini çok iyi biliyorum. İnanarak geldiklerini, kazanmak için geldiklerini biliyorum. Fenerbahçe'yi tanıyorum, savaşacaklarını biliyorum. Biz de aynı mantıkla oynamak zorundayız." dedi.

  • Nottingham Forest Teknik Direktörü Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında kazanmak için geleceğini söyledi.
  • Pereira, Fenerbahçe karşısında alacakları sonuçla taraftarlarını mutlu etmek istediklerini belirtti.
  • Pereira, ilk maçta alınan 3-0'lık galibiyetin avantajıyla yarın kadroda bazı değişiklikler yapabileceklerini ifade etti.

Nottingham Forest Teknik Direktörü Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin kazanmak için geleceğini, kendilerinin de aynı mantalitede olmaları gerektiğini söyledi. Portekizli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında 26 Şubat Perşembe günü Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesinde City Ground Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

'SAVAŞACAKLARINI BİLİYORUM'

Fenerbahçe karşısında alacakları sonuçla taraftarlarını mutlu etmek istediklerini belirten Pereira, "Yapabileceğimiz en kötü şey yarın kolay bir maç oynayacağımızı düşünmek. Mantalitelerini çok iyi biliyorum. İnanarak geldiklerini, kazanmak için geldiklerini biliyorum. Fenerbahçe'yi tanıyorum, savaşacaklarını biliyorum. Biz de aynı mantıkla oynamak zorundayız." diye konuştu.

'CESUR VE İNANAN TAKIM OLMALARINI İSTİYORUM'

Futbolcularının Fenerbahçe ve Liverpool karşısında ortaya koyduğu oyundan memnun olduğunu aktaran deneyimli teknik adam, "Her gün daha iyiye gitme imkanımız var. İstikrarlı olmamız lazım. Kadromuz elbette yetenekli, dinlemeye açıklar. Cesur ve inanan bir takım olmalarını istiyorum." ifadelerinin kullandı.

ROTASYON SORUSUNA CEVAP

Pereira, ilk maçta alınan 3-0'lık galibiyetin avantajıyla yarın kadroda değişiklik yapıp yapmayacağı sorusuna, "Eğer yapabilirsem 11 oyuncuyu da değiştirmeyi isterim. Hepsi kendilerini kanıtlamak için çok çalışıyorlar. Dengeyi kaybetme riskini göze alamayız. Taktik ve fiziksel olarak dengeyi bulmak zorundayız. Ama yarın bazı değişiklikler yapabiliriz." yanıtını verdi.

Cemre Yıldız
Haberler.com
500

Vitor abi, anlıyorum seni, çalıştırdığın eski takımına karşı tevazu gösteriyorsun ama rakibinin değil savaşacak yürüyecek hali yok

