Virgil Van Dijk, maç sonunda sinirden konuşamadı

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 kaybeden Liverpool'da Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

SİNİRDEN KONUŞAMADI

Röportaj alanına gelen Virgil Van Dijk'ın oldukça sinirli olduğu görüldü. Kollarını birbirine bağlayan yıldız oyuncunun konuşurken zorluk çektiği ve sinirli halleri dikkat çekti.

''SİNİR BOZUCU!''

Maçı değerlendiren Hollandalı savunma oyuncusu, "Şu anda bir şey söylemek zor. Penaltı kazandılar, birkaç fırsat yakaladılar ama bunlar bizim top kayıplarımızdan kaynaklandı. Gereksiz anlarda topu kaybettik, biraz dikkatsizdik ama kaybettik! Bu da özellikle hafta sonu sergilediğimiz berbat performansın ardından çok sinir bozucu!" dedi.

''BİRBİRİMİZE KENETLENMELİYİZ''

Sözlerine devam eden van Dijk, "Bu maçları kaybetmek hoş bir şey değil ama başımızı eğip çalışmaya devam etmeliyiz. Dış dünya size zaman tanımıyor! Zihinsel olarak güçlü olmalısınız. Her şeyin yoluna gireceği konusunda endişelenmiyorum ama devam etmeli ve birbirimize kenetlenmeliyiz. Liverpool'da da biz böyle yapıyoruz!" ifadelerini kullandı.

''SONUÇ ORTADA''

Stadyumun atmosferi ve Victor Osimhen hakkında da konuşan van Dijk, "Zor bir atmosfer olacağını bekliyorduk. İlk yarı kötü oynamadık ama penaltı yüzünden golü yedik. Bazı şanslar bulmaya çalıştık ama Galatasaray kazandı, sonuç ortada. Victor Osimhen penaltıyı gole çevirdi. Bizim hatalarımızdan başka fırsatlar da buldu. Galatasaray'ın hücum oyuncularının iyi oynadığını düşünüyorum." şeklinde konuştu.