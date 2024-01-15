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Vinicius hat-trick yaptı! Real Madrid Süper Kupa'yı kaldırdı

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Real Madrid, Suudi Arabistan'da oynanan İspanya Süper Kupa final maçında Barcelona'yı 4-1 mağlup etti ve 13. kez kupayı müzesine götürdü. Eflatun-beyazlılarda Vinicius Junior hat-trick yaptı.

Real Madrid, Suudi Arabistan'da oynanan İspanya Süper Kupa final maçında ezeli rakibi Barcelona'yı 4-1 yenerek İspanya Süper Kupası'nın sahibi oldu.

VINICIUS'TAN HAT-TRICK

Eflatun-beyazlılar, 7 ile 10. dakikalarda Vinicius Junior'un attığı gollerle 2-0 öne geçti. Barcelona, 33 dakikada Robert Lewandowski'nin şık golüyle farkı 1'e indirdi. Vinicius, bir kez daha sahneye çıktı ve 39. dakikada penaltı noktasından hat-trick yaparak farkı yeniden 2 yaptı.

Vinicius hat-trick yaptı! Real Madrid Süper Kupa'yı kaldırdı

RODRYGO, FİŞİ ÇEKTİ

Büyük bir üstünlükle oynayan Real Madrid, 64. dakikada Rodrygo'nun golüyle Barcelona'nın ümitlerini bitirdi.

Vinicius hat-trick yaptı! Real Madrid Süper Kupa'yı kaldırdı

ARDA OYUNA GİREMEDİ

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti'den yine şans bulamadı ancak Real Madrid formasıyla ilk kupasını kazandı.

Vinicius hat-trick yaptı! Real Madrid Süper Kupa'yı kaldırdı

13. KEZ KAZANDILAR

Real Madrid, bu sonuçla birlikte 13. defa İspanya Süper Kupası'nın galibi oldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

Export 86:

Suudi Arabistan'da becerebilen oynuyor

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