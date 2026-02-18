Vinicius'a ırkçı hakaret iddiasıyla ilgili Jose Mourinho'ya da büyük tepki var

Real Madrid'in Benfica ile oynadığı Şampiyonlar Ligi eleme turu ilk maçında yaşananlar maç skorunun önüne geçmiş durumda. Takımın çalıştırıcısı Jose Mourinho'ya da tepki var.

Oyun Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'ın ırkçı hakarete uğradığı iddiasıyla 10 dakika durdu.

Söz konusu olay Brezilyalı yıldızın attığı gol sonrası yaşandı.

Tribünlerin önünde yaptığı danslı gol sevinci nedeniyle sarı kart gören Vinicius hemen sonrasında Benficalı Gianluca Prestianni'nin kendisine ırkçı hakaret ettiğini savundu.

Bu anlarda Arjantinli Prestianni, formasıyla ağzını kapatırken görüldü. Bu davranış da dudaklarının okunmasına engel olma amacı olarak yorumlandı.

Hakem François Letexier, Vinicius ile yaptığı görüşmenin ardından ırkçı hakareti işaret etmek için kollarını çaprazladı.

Vinicius daha sonra sahayı terk etti ve Real Madridli takım arkadaşları da onu takip etti.

Oyun 10 dakikalık aradan sonra, 60. dakikada yeniden başladı.

12 dakika uzayan maç Real Madrid'in 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Bu sırada tribünden atılan bir cisim Vinicius'un koluna isabet etti.

Maçtan sonra Vinicius, Instagram'da olayı kınayan bir açıklama yayımladı.

Vinicius, "Irkçılar her şeyden önce korkaktır. Ne kadar zayıf olduklarını göstermek için formalarını ağızlarına sokmaları gerekir" dedi.

"Ama teorik olarak cezalandırmakla yükümlü olanların koruması altındalar. Bugün yaşanan hiçbir şey benim hayatımda veya takımımın hayatında yeni değil" diye de ekledi.

Prestianni ise Vinicius'a ırkçı hakaretlerde bulunduğu suçlamasını reddetti.

20 yaşındaki oyuncu, "Vini Jr.'a hiçbir zaman ırkçı hakaretlerde bulunmadığımı, onun duyduğunu sandığı şeyi yanlış anladığını açıklamak istiyorum" dedi.

Real Madrid'den yapılan açıklamada, Vinicius'un hakeme Arjantinli kanat oyuncusu tarafından ırkçı hakarete uğradığını söylediği belirtildi.

Benfica kulübünden yapılan açıklamada ise "Görüntülerin de gösterdiği gibi, aradaki mesafe göz önüne alındığında, Real Madrid oyuncularının duyduklarını iddia ettikleri şeyleri duymaları mümkün değil" denildi.

Vinicius'un Real Madrid'deki takım arkadaşı Kylian Mbappe, Prestianni'nin artık Şampiyonlar Ligi'nde oynamasına izin verilmemesi çağrısında bulundu.

UEFA yaşanan olayın inceleme altında olduğunu duyurdu.

Mourinho'ya tepki var

Benfica çalıştırıcısı Jose Mourinho, maç sonu röportajında, Vinicius ve Prestianni'nin olayla ilgili farklı şeyler söylediğini belirtti.

Vinicius'un gol sevincinde saygısızlık yaptığını savunan Mourinho, Benfica kulübünün efsanevi siyah forveti Eusebio'yu örnek gösterdi ve Portekiz kulübünün ırkçılığa yer olmadığını kanıtlamaya çalıştı.

Mourinho, Vinicius'un taraftarları kışkırttığını düşündüğünü de söyledi ve "Böyle bir gol attığınızda, saygılı bir şekilde kutlama yaparsınız" dedi ve ekledi:

"[Vinicius'a], böyle bir gol attığında sadece kutlama yapıp bırakırsın dedim. Irkçılık konusunda da, ona bu kulübün tarihindeki en büyük kişinin [Eusebio] siyah olduğunu söyledim.

"Bu kulüp, asla ırkçı değildir.

"Onlar [Vinicius ve Prestianni] bana farklı şeyler söylediler. Ama ben birine ya da diğerine inanmıyorum. Bağımsız olmak istiyorum."

Ünlü İngiliz eski futbolcu Theo Walcot bu sözlere tepki gösterdi ve "Jose Mourinho'nun futbolda yaptığı her şeyi seviyorum ama [bu kez] kötü bir karar verdi. Belki de kameraların karşısına çıkmaması gereken tek geceydi" dedi.

Real Madridli eski yıldız Clarence Seedorf da benzer şekilde konuştu:

"Irkçı hakaretleri asla ve asla haklı çıkarmamalıyız. Vinicius, insanların bu davranışlarından bıktı. Mourinho'nun da benimle aynı fikirde olacağını biliyorum ama ne yazık ki kendini biraz yanlış ifade etti."

Arsenal ve Fransa'nın eski forveti Thierry Henry, CBS'te yaptığı açıklamada, Prestianni'nin ağzını tişörtüyle kapatmasını sorguladı ve "Açıkçası, insanların ne söylediğini görmesini istememesi zaten şüpheli görünüyor" dedi.

Hakemlerin izlemesi gereken protokol ne?

Irkçı hakaretleri işaret etmek için kullanılan çapraz kol hareketi, FIFA tarafından Mayıs 2024'te uygulamaya konuldu.

Bu hareket, bir hakem tarafından hakaret gözlemlediğinde veya saha içinde ihbar edildiğinde yapılıyor.

UEFA, 2009 yılında stadyumlarda yaşanan ırkçılık olaylarına karşı üç aşamalı bir protokol oluşturdu.

Bu protokol, hakemlere ırkçı davranışların devam etmesi durumunda maçları durdurma veya hatta iptal etme yetkisi veriyor.

Hakemin ırkçı bir olayın farkına varması durumunda şunları yapması öngörülüyor:

Bir maç, ancak oyuncuların ve seyircilerin güvenliği değerlendirildikten sonra iptal edilecek. Daha sonra olay UEFA'nın disiplin yetkililerine sevk edilecek.

Vinicius daha önce neler yaşadı?