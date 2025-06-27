Vincenzo Montella'nın Sözleşmesi Uzatılıyor

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Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın 2026 yılına kadar sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. İmza töreni 30 Haziran'da gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın 2026 yılında sona erecek sözleşmesinin uzatılacağını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:

" Türkiye Futbol Federasyonu ile A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella arasındaki sözleşmesinin yenilenmesi konusunda İtalyan teknik adam ile anlaşmaya varılmıştır.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Vincenzo Montella'nın katılımıyla 30 Haziran Pazartesi günü konuya ilişkin bir imza töreni gerçekleştirilecektir.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak etkinlik, saat 13.00'te başlayacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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