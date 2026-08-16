Beşiktaş Eyüpspor'u Ağırlıyor: Italiano'dan 4 Değişiklik, Trossard İlk 11'de

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Eyüpspor karşısına UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme rövanşında oynadıkları Hradec Kralove maçının 11'inden 4 değişiklik yaparak sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonu ilk haftasında Beşiktaş, sahasında Eyüpspor ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlıların Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Eyüpspor karşısında UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme rövanşında oynadıkları Hradec Kralove maçının 11'ine göre 4 değişiklik yaparak sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam; Amir Murillo, Emirhan Topçu, İlhan Fakılı ve Hyeon-Gyu Oh'un yerine Taylan Bulut, Emmanuel Agbadou, Leandro Trossard ve Semih Kılıçsoy'a görev verdi.

Beşiktaş'ın, Eyüpspor maçı 11'i şu şekilde:

"Alexander Nübel, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Emmanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Vaclav Cerny, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Semih Kılıçsoy"

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Emirhan Topçu ve Amir Murillo şans bekledi.

Trossard ilk kez 11'de

Beşiktaş'ın Belçikalı futbolcusu Leandro Trossard, Eyüpspor karşısında ilk 11'de maça başladı.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile oynanan rövanş maçında ilk kez siyah-beyazlı formayla tanışan Trossard, Vincenzo Italiano tarafından ilk haftadaki Eyüpspor karşılaşmasında 11'deki yerini aldı. Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'deki ilk maçına da eflatun-sarılılar karşısında çıktı.

Agbadou, formasına kavuştu

Beşiktaş'ta Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou, bu sezon ilk kez 11'de maça başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesi adına mücadele eden Agbadou, Slovakya kampına geç dahil olmasına rağmen formunu yakalayarak Avrupa kupalarında 3 maçta oyuna sonradan dahil olmuştu. Öte yandan siyah-beyazlılarda Eyüpspor maçında ilk 11'de yer alan Taylan Bulut ve Semih Kılıçsoy da UEFA Avrupa Ligi elemelerinde süre almıştı.

Dolmabahçe'de Necip Uysal'a veda

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Necip Uysal, Eyüpspor ile oynanan sezonun ilk lig mücadelesi öncesinde profesyonel futbol kariyerini noktaladı. Kariyerinde Beşiktaş'tan başka takımda forma giymeyen Necip Uysal, maç öncesi eşi ve çocuklarıyla birlikte sahaya çıktı. Başkan Serdal Adalı, emektar oyuncuya kendisiyle özdeşen 20 numaralı formasını takdim ederken takım kaptanı Orkun Kökçü de çiçek takdiminde bulundu. Necip Uysal, oyuncular ve teknik ekiple saha kenarında fotoğraf çekildikten sonra taraftarların isteğini kırmayarak tribünlere giderek üçlü çektirdi.

Taraftardan oyunculara destek

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'ın Eyüpspor'u konuk ettiği karşılaşma öncesinde taraftarlar hemen hemen tüm oyuncuları tribüne çağırarak destek verdi. Müsabaka öncesinde ısınma bölümüne çıkan siyah-beyazlı oyuncuları tribünler tezahüratlarla tek tek çağırarak oyunculara destekte bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı