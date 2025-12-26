Villarreal, Fenerbahçe'nin kalbini istiyor

Fenerbahçe'nin sezon başında Paris Saint-Germain'den kadrosuna kattığı Marco Asensio, sarı-lacivertli takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. İlk yarıda skor katkısıyla takımın kilit isimlerinden biri haline gelen İspanyol yıldız için bu kez ülkesinden sürpriz bir transfer iddiası geldi. İspanyol basını, Villarreal'in Asensio'yu transfer listesine aldığı haberini duyurdu.

VILLARREAL, ASENSIO İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İspanya'dan Fichajes'te yer alan habere göre Villarreal, Marco Asensio'yu kadrosuna katmak istiyor. Haberde, Villarreal'in Fenerbahçe'nin kapısını iyi bir teklifle çalmaya hazırlandığı ve transferin ara dönemde gündeme gelebileceği belirtildi.

Asensio'nun birkaç sezondur Villarreal tarafından takip edildiği aktarılırken, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuyu kolay kolay bırakmaya sıcak bakmadığı vurgulandı.

FENERBAHÇE'NİN TALEBİ: 20-25 MİLYON EURO

Haberde öne çıkan en dikkat çekici detay ise Fenerbahçe'nin Asensio için belirlediği bonservis bedeli oldu. Sarı-lacivertlilerin, yıldız oyuncu için 20-25 milyon euro bandında bir gelir hedeflediği iddia edildi.

Villarreal cephesinin bu rakamı yüksek bulduğu, ancak transferi bitirmek adına taksitli ödeme ya da farklı bir ödeme planı üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE'DE KİLİT İSİM HALİNE GELDİ

Marco Asensio, Fenerbahçe formasıyla sezonun ilk yarısında attığı goller ve yaptığı asistlerle takımın skor yüküne önemli katkı verdi. Yıldız oyuncunun istikrarlı performansı, hem Avrupa kulüplerinin hem de İspanyol basınının yeniden ilgisini çekti.