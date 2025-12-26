Haberler

Villarreal, Fenerbahçe'nin kalbini istiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanyol basınına göre Villarreal, Fenerbahçe'nin yıldızı Marco Asensio için transfer planı yapıyor. Fenerbahçe'nin Asensio için 20-25 milyon euro bonservis talep ettiği iddia edilirken, Villarreal'in bu bedeli taksitli ya da farklı ödeme modeliyle karşılamak için yollar aradığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin sezon başında Paris Saint-Germain'den kadrosuna kattığı Marco Asensio, sarı-lacivertli takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. İlk yarıda skor katkısıyla takımın kilit isimlerinden biri haline gelen İspanyol yıldız için bu kez ülkesinden sürpriz bir transfer iddiası geldi. İspanyol basını, Villarreal'in Asensio'yu transfer listesine aldığı haberini duyurdu.

VILLARREAL, ASENSIO İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İspanya'dan Fichajes'te yer alan habere göre Villarreal, Marco Asensio'yu kadrosuna katmak istiyor. Haberde, Villarreal'in Fenerbahçe'nin kapısını iyi bir teklifle çalmaya hazırlandığı ve transferin ara dönemde gündeme gelebileceği belirtildi.

Asensio'nun birkaç sezondur Villarreal tarafından takip edildiği aktarılırken, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuyu kolay kolay bırakmaya sıcak bakmadığı vurgulandı.

Villarreal, Fenerbahçe'nin kalbini istiyor

FENERBAHÇE'NİN TALEBİ: 20-25 MİLYON EURO

Haberde öne çıkan en dikkat çekici detay ise Fenerbahçe'nin Asensio için belirlediği bonservis bedeli oldu. Sarı-lacivertlilerin, yıldız oyuncu için 20-25 milyon euro bandında bir gelir hedeflediği iddia edildi.

Villarreal cephesinin bu rakamı yüksek bulduğu, ancak transferi bitirmek adına taksitli ödeme ya da farklı bir ödeme planı üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE'DE KİLİT İSİM HALİNE GELDİ

Marco Asensio, Fenerbahçe formasıyla sezonun ilk yarısında attığı goller ve yaptığı asistlerle takımın skor yüküne önemli katkı verdi. Yıldız oyuncunun istikrarlı performansı, hem Avrupa kulüplerinin hem de İspanyol basınının yeniden ilgisini çekti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de cuma namazı sırasında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İstanbul için en net kar yağışı uyarısı! 11 ilçe beyaza bürünecek

İstanbul için en net kar yağışı uyarısı! 11 ilçe beyaza bürünecek
Şehit cenazesinde acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti

Şehit cenazesinde kahreden görüntü
Operasyon artık an meselesi! Sadece 5 gün kaldı ama SDG'den bir adım yok

Operasyon artık an meselesi! 5 gün kaldı ama beklenen adım gelmedi
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıdsjqjqwn4r:

Asensioyu satan yönetim istifa etsin.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmail Burak Uzun:

Kalbini değil de alsa alsa kafasını alır.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Zincir marketler pazar günü kapanacak mı? İlk itiraz sektörün içinden geldi

Zincir marketlerin pazar günü kapatılmasına ilk itiraz geldi
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Bakan duyurdu! Türk dizi sektöründe yeni dönem başlıyor

Bakan duyurdu! Türk dizi sektöründe yeni dönem başlıyor
Herkes ekran başına! TRT Spor 8 maç için müjdeyi verdi

Herkes ekran başına! 8 maç için müjdeyi verdiler
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Zincir marketler pazar günü kapanacak mı? İlk itiraz sektörün içinden geldi

Zincir marketlerin pazar günü kapatılmasına ilk itiraz geldi
Müge Anlı konuğunun çıkardığı garip sesleri duyunca dayanamadı: Bunu alın yayından

Konuğunun çıkardığı garip seslere dayanamadı: Bunu alın yayından