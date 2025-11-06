Haberler

Güncelleme:
Ajax'a karşı 3 gol kaydederek takımına galibiyeti getiren Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

  • Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Ajax'a karşı hat-trick yaptı.
  • Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi 4. haftasının en iyi 11'ine seçildi.
  • Şampiyonlar Ligi 4. haftasının en iyi 11'inde Manuel Neuer, Derrick Luckassen, Robin Koch, Carlos Augusto, Carlos Forbs, İbrahim Maza, Alexis Mac Allister, Davide Zappacosta, Phil Foden, Victor Osimhen ve Mikel Merino yer aldı.

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının en iyi 11'ine seçildi.

3 GOL ATTI, HAFTANIN 11'İNE GİRDİ

UEFA'nın açıklamasına göre; Galatasaray'ın Ajax'ı 3-0 yendiği karşılaşmada "hat-trick" yapan Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine girdi.

Ligde 4. haftanın 11' inde şu isimler yer aldı:

Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih)

Defans: Derrick Luckassen (Pafos), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Carlos Augusto (Inter)

Orta saha: Carlos Forbs (Club Brugge), İbrahim Maza (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Davide Zappacosta (Atalanta)

Forvet: Phil Foden (Manchester City), Victor Osimhen (Galatasaray), Mikel Merino (Arsenal)

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıIsmAil:

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımustafa.tukat:

Kaleci Neuer değil…7 baris gol fırsatını engelleyen Real Madrid kalecisi Courtois olması gerekir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
