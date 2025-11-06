Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi
Ajax'a karşı 3 gol kaydederek takımına galibiyeti getiren Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.
- Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Ajax'a karşı hat-trick yaptı.
- Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi 4. haftasının en iyi 11'ine seçildi.
- Şampiyonlar Ligi 4. haftasının en iyi 11'inde Manuel Neuer, Derrick Luckassen, Robin Koch, Carlos Augusto, Carlos Forbs, İbrahim Maza, Alexis Mac Allister, Davide Zappacosta, Phil Foden, Victor Osimhen ve Mikel Merino yer aldı.
Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının en iyi 11'ine seçildi.
3 GOL ATTI, HAFTANIN 11'İNE GİRDİ
UEFA'nın açıklamasına göre; Galatasaray'ın Ajax'ı 3-0 yendiği karşılaşmada "hat-trick" yapan Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine girdi.
Ligde 4. haftanın 11' inde şu isimler yer aldı:
Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih)
Defans: Derrick Luckassen (Pafos), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Carlos Augusto (Inter)
Orta saha: Carlos Forbs (Club Brugge), İbrahim Maza (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Davide Zappacosta (Atalanta)
Forvet: Phil Foden (Manchester City), Victor Osimhen (Galatasaray), Mikel Merino (Arsenal)