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Victor Osimhen'in gözlerden uzak tuttuğu sevgilisi ortaya çıktı: Bir de kızları varmış

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Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in Alman sosyal medya fenomeni Stefanie Ladewig ile 2018 yılından beri aşk yaşadığı ve 2022'de dünyaya gelen bir de kız çocuklarının olduğu ortaya çıktı.

Napoli'den Galatasaray'a kiralık olan transfer olan Victor Osimhen performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Çıktığı her maçta şov yapan Nijeryalı golcü hakkında yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor.

Alman ve sosyal medya fenomeni Stefanie Ladewig ile 2018 yılından beri aşk yaşayan golcünün bu ilişkisinden 2022 yılında hayat gelen Haly adında bir kız çocuğu var.

Kamerun kökenli olan Stefanie Ladewig Osimhen'in Galatasaray'a gelmesinden bu yana Türkiye'de olmasına rağmen geri planda durmayı tercih ediyor.

Victor Osimhen'in gözlerden uzak tuttuğu sevgilisi ortaya çıktı: Bir de kızları varmış

Victor Osimhen'in gözlerden uzak tuttuğu sevgilisi ortaya çıktı: Bir de kızları varmış

Victor Osimhen'in gözlerden uzak tuttuğu sevgilisi ortaya çıktı: Bir de kızları varmış

Victor Osimhen'in gözlerden uzak tuttuğu sevgilisi ortaya çıktı: Bir de kızları varmış
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAdem Doğrusöz:

Fesuphanallah

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