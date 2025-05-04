Galatasaray ve Osimhen'den Fenerbahçe'ye gönderme

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Süper Lig'de sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 1-0 kaybetti. 8 puan farkla lider olan Galatasaray, ligde kalan 4 haftaya 8 puan farkla girdi. Derbinin ardından Sarı-kırmızılılar ve Victor Osimhen paylaşımlarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladı Beşiktaş'a 1-0 kaybetti. Maçın ardından Galatasaray sosyal medyası ve Osimhen paylaşım yaptı.

GALATASARAY VE OSIMHEN'DEN PAYLAŞIM

Galatasaray Kulübü, yaptığı paylaşımda, "Son ana kadar aynı hırs ve aynı inançla, tam Konsantrasyon" ifadelerine yer verdi. Victor Osimhen ise Instagram hesabında eğlenen Galatasaray taraftarlarını paylaştı. Nijeryalı yıldız X hesabında ise Sivasspor maçından bir kare paylaştı.

İşte o paylaşımlar;

Victor Osimhen, Galatasaray Taraftarları ile Eğleniyor ve Sivasspor Maçını Paylaşıyor

Victor Osimhen, Galatasaray Taraftarları ile Eğleniyor ve Sivasspor Maçını Paylaşıyor

Galatasaray ve Osimhen'den Fenerbahçe'ye gönderme
Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.