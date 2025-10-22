Victor Osimhen, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde En Hızlı Golünü Attı

Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, Bodo/Glimt maçının 3. dakikasında attığı golle Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en hızlı golünü kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Norveç temsilcisi Bodo/Glimti'i 3-1'lik skorla mağlup etti. Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in ilk attığı gol, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ndeki en hızlı golü oldu. Maçın 3. dakikasında Mario Lemina'nın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Osimhen, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Galatasaray'da daha önce 2013 yılında Danimarka ekibi Kopenhag ile oynanan karşılaşmanın 9. dakikasında Brezilyalı futbolcu Felipe Melo en hızlı golü kaydetmişti. - İSTANBUL