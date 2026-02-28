Victor Osimhen: Geldiğimden beri yaşadığım her şey için çok müteşekkirim /Metin eklendi

GALATASARAY'IN Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, "Ben burada mutluyum. Kimseyle bir sıkıntım yok. Kulübümü, hocamı, taraftarımızı ve başkanımı seviyorum. Karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde işlerimizi yürütüyoruz. Geldiğimden beri yaşadığım her şey için çok müteşekkirim" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, basın mensuplarına açıklamalara bulundu. Galatasaray'da olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Osimhen, "Kimseyle bir alakası yok. Her oyuncu duygusaldır baktığınız zaman. Ben de mutluyum burada. Çoğu zamanda aslında kutlama yapıyorum. Kutlama yapmadığım zamanlar da olabiliyor. Son maçta çok duygusal bir anım, sebebim vardı. Ama geldiğimden beri taraftarla, hocayla, başkanla genel olarak herkesle, hem ben hem ailem çok iyi vakit geçiriyoruz. Bizim için her şeyi kolaylaştırıyorlar. İçimden geldiği zaman ben tabii ki bu tarz kutlamaları yapıyorum. Ben burada mutluyum. Kimseyle bir sıkıntım yok. Kulübümü, hocamı, taraftarımızı ve başkanımı seviyorum. Karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde işlerimizi yürütüyoruz. Geldiğimden beri yaşadığım her şey için çok müteşekkirim" diye konuştu.

'BÜYÜK BİR MÜCADELE OLACAĞINA HİÇ ŞÜPHE YOK'

Beşiktaş derbisinin kritik olacağını ifade eden 27 yaşındaki Nijeryalı golcü, "Kritik bir maç tabii ki de. Hem birey olarak hem takım olarak. Biz maç maç gidiyoruz. Büyük bir maç olacak. Onların stadına gideceğiz ve çok kaliteli takım bizi bekliyor orada. Ama bizim de çok kaliteli bir takımımız var. Herkes kendine çok inanıyor. Büyük bir mücadele olacağına hiç şüphe yok. 3 puan için oraya çıkacağız. Kolay da olmayacak. Ama takımımızın kalitesini biliyoruz. Çok iyi bir mücadele bizi bekliyor. Önce Beşiktaş maçı var, sonrasında Liverpool maçı var. Ama unutmamız lazım ki öncesinde de kupa maçımız var az önce oynadığımız takıma karşı. Sezon sonuna kadar da birçok maç var önümüzde" ifadelerinde bulundu.

'GÖSTERDİĞİM SAYGI VE DUYDUĞUM SEVGİDEN DOLAYI BİZE LİDERLİK ETMESİ İÇİN GERİ İADE ETTİM'

Maç içerisinde İlkay Gündoğan'a kaptanlık pazubendini vermesi üzerine Victor Osimhen, "İlkay çok saygı duyduğum biri. Çok kıymetli bir insan benim için. Dünya çapında herkesin sevdiği, tanıdığı ve bildiği bir insan. Birey olarak da inanılmaz bir insan. Hem sakindir hem motive edicidir. Ne zaman bir şey söylemek istediğimizde konuşabileceğimiz bir insandır. Çok vizyonerdir. Top gelmeden ne olacağını bilir. Bir sonraki adımının her zaman farkındadır. Bana getirdiği zaman doğrusu garip geldi. Bize liderlik yapması için bende geri verdim ona. Orta sahaya her girdiğinde bize yardımcı olan, çok saygı değer ve sevgiyi hak eden bir insan olduğunu düşünüyorum. Bana vermesi o yüzden garip geldi ve bende kabul etmeyip, gösterdiğim saygı ve duyduğum sevgiden dolayı bize liderlik etmesi için geri iade ettim" diye konuştu.

'BİZ BİR AİLEYİZ VE AİLE HER ŞEYDEN ÖNEMLİDİR'

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın kendisine özel koreografi hazırlayacak olması üzerine gelen bir soru üzerine Osimhen, "Bilmiyordum açıkçası. Sürpriz oldu. Geldiğimden beri yapılan şeyler benim için çok kıymetli. Çok enteresan ve inanılmaz hissettirdiler. İlk önce kiralık geldim. O zamandan beri kelimeler yetmiyor gerçekten. Sevgi dolu bir taraftar. Futbolun ötesinde, oyuncularla çok güzel bir bağ oluşturabilen, inanılmaz hisler yaratabilen bir taraftarımız var. Gerçekten çok mutluyum. Yazdıkları şeye de kesinlikle katılıyorum. Biz bir aileyiz ve aile her şeyden önemlidir. Çok sevdiğim kulüpte, çok sevdiğim insanlarla birlikte çalışıyorum. Taraftarlar da sonuna kadar arkamda. İyi günde kötü günde hep birlikte mücadele ediyoruz. Her anın keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Çok müteşekkirim destekleri için" dedi.

'HAKEM HAKLIYDI HERHALDE'

Karşılaşmanın 53'üncü dakikasında Aliti ile girdiği mücadele sonrası beklediği penaltı pozisyonunu da değerlendiren Victor Osimhen, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bir kontak vardı. Topa sonradan mı dokundu yoksa öncesinde mi dokundu onu bilmiyorum. Hakem haklıydı herhalde. Tartışmak da çok fazla istemedim. Belki ben topa dokunmuşumdur, belki o dokunmuştur. Bilmiyorum tam olarak. Ama önemli olan maçı kazandık."

