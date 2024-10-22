Victor Osimhen, dünyanın en iyi futbolcusu ödülüne aday gösterildi
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'i 2024 yılında dünyanın en iyi futbolcusu ödülüne aday gösterdi.
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından dünyanın en iyi futbolcusu ödülüne aday gösterildi.
OSIMHEN DE 30 KİŞİLİK LİSTEDE
IFFHS'nin düzenlediği dünyanın en iyi futbolcusu ödülünde 2024 yılının adayları belli oldu. 30 kişilik aday listesinde Victor Osimhen de yer aldı. İşte aday listesi;
- Erling Haaland
- Jude Bellingham
- Kylian Mbappe
- Phil Foden
- Bukayo Saka
- Florian Wirtz
- Jamal Musiala
- Rodri
- Lamine Yamal
- Declan Rice
- Cole Palmer
- Harry Kane
- Martin Odegaard
- William Saliba
- Ruben Dias
- Nico Williams
- Toni Kroos
- Dani Olmo
- Dani Carvajal
- Fabian Ruiz
- Cody Gakpo
- Vinicius Junior
- Federico Valverde
- Rodrygo
- Lautaro Martinez
- Victor Osimhen
- James Rodriguez
- Ademola Lookman
- Akram Afif
- Alphonso Davies
RÖVEŞATASI DÜNYAYI SALLADI
Son oynanan Antalyaspor maçında sansasyonel bir gol atan Osimhen, röveşatasıyla hem Türkiye hem de dünya gündemine oturmuştu. Öte yandan Nijeryalı forvet, 2.32 metre yüksekliğe çıktı. Bu gol, dünya futbol tarihinde 2.30 metre barajını geçen 2 röveşata golü arasında yer aldı. 25 yaşındaki golcü, tarihte en yüksekten atılan röveşata golü olan Cristiano Ronaldo'nun 2.38 metreden attığı gole de çok yaklaştı.
GALATASARAY PERFORMANSI
Sezon başında İtalyan ekibi Napoli'den kiralanan Victor Osimhen'in sarı-kırmızılılardaki kariyeri rüya gibi başladı. Osimhen, Cimbom ile4'ü ilk 11 olmak üzere 5 maça çıktı. 25 yaşındaki golcü futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.