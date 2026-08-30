Beypazarılı Veteran Badmintoncu Ali Dönmez'den Çifte Türkiye Üçüncülüğü
Trabzon'da düzenlenen Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonası'nda Beypazarı'nı temsil eden Ali Dönmez, Tek Erkekler ve Karışık Çiftler kategorilerinde Türkiye üçüncüsü olarak iki madalya kazandı. Dönmez'in başarısı ilçede gururla karşılandı.
Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonası'na Beypazarı'ndan katılan Ali Dönmez, iki farklı kategoride Türkiye üçüncüsü oldu.
Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonası, 26-29 Ağustos tarihleri arasında Trabzon'da düzenlendi. Şampiyonaya Ankara'nın Beypazarı ilçesinden katılan Ali Dönmez, Tek Erkekler ve Karışık Çiftler kategorilerinde Türkiye üçüncüsü oldu. İki farklı kategoride Türkiye üçüncüsü olan Dönmez, iki madalya ile Beypazarı'na döndü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı