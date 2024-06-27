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Verdiği kararlar tepki çekmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye-Çekya maçının hakemine eleştiri

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın Çekya'yı 2-1 mağlup ederek gruptan ikinci olarak çıktığı karşılaşmanın ardından soyunma odasında Ay-yıldızlı ekiple telefon görüşmesi yaptı. Yaptığı görüşmede takımı kutlayan Erdoğan, Barış Alper Yılmaz'ı özel olarak tebrik etti. Karşılaşmanın hakemine de eleştiride bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yediğimiz golde de hakem çok büyük haksızlık yaptı" dedi.

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 mağlup etti ve gruptan ikinci olarak çıktı. Müsabakanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli futbolcular ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

TAKIMI TEBRİK ETTİ

Takımı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya maçı için de başarı diledi. Galibiyetin ardından yapılan görüşmede oyuncuların yanında bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi de yer aldı.

ERDOĞAN'DAN BARIŞ ALPER'E: SAĞ TARAFI FELÇ ETTİN

Erdoğan, Çekya mücadelesinde gösterdiği performansla alkış toplayan Barış Alper Yılmaz'a özel bir tebrikte bulundu. Yılmaz ile konuşması sırasında Erdoğan, "Maşallah Barış, tebrik ediyorum gerçekten. Sağ tarafı felç ettin, tebrik ediyorum" derken milli futbolcu "Sağ olun, teşekkürler. Takım olarak çok iyiydik. En önemli şey kazanmaktı. Çok iyi mücadele ettik" ifadelerini kullandı.

"HAKEM ÇOK BÜYÜK HAKSIZLIK YAPTI"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya'nın bulduğu beraberlik golüne de değinirken, maçın hakemi için "Yediğimiz golde de hakem çok büyük haksızlık yaptı" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

A Milli Futbol Takımı Recep Tayyip Erdoğan Barış Alper Yılmaz Çek Cumhuriyeti Türkiye Futbol Yaşam Politika Spor Haberler

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Yorumlar (2)

A B:

Bu hakemin uluslararası müsabakalardan men edilmesi lazım uefa ya resmi bildirim yapılmalıdır

4
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Süleyman Demir:

AYNEN REİS İM AYNEN KANSIZ ÇIKTI HAKEM

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3
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