Vefalı Mane! Yıldız futbolcunun doğduğu köye yaptırdıkları hayrete düşürdü

Liverpool'un yıldız oyuncusu Sadio Mane'nin doğup büyüdüğü köyü resmen ihya etti. Senegalli oyuncu, doğduğu köye, 455 bin sterlin değerinde bir hastane ve 250 bin sterlin değerinde bir okul inşa ettirmişti. Mane bununla kalmayıp köyünü yenilemeye devam etti.

HER AİLEYE YARDIM

Africa Facts Zone'da yer alan habere göre; Mane, yaptırdığı hastane ve okulun yanı sıra, orda yaşayan her aileye aylık 70 euro ve 4 GB internet desteği veriyor. Senegalli yıldız ayrıca bir akaryakıt istasyonu ve postane de inşa ettiriyor.

LİVERPOOL'DAN AYRILIYOR

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool'da çok başarılı sezonlar geçiren ve taraftarın sevgilisi haline gelen Sadio Mane takımdan ayrılıyor. Yıldız oyuncunun yakın zamanda Alman devi Bayern Münih ile sözleşme imzalaması bekleniyor.