Vefalı Mane! Yıldız futbolcunun doğduğu köye yaptırdıkları hayrete düşürdü - Haberler

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Vefalı Mane! Yıldız futbolcunun doğduğu köye yaptırdıkları hayrete düşürdü

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Liverpool formasıyla başarıdan başarıya koşan 30 yaşındaki Senegalli yıldız futbolcu, yaptığı yardımlarla da gündeme geliyor. Sadio Mane'nin doğup büyüdüğü köye çok önemli katkılar yapmaya devam ettiği öğrenildi.

Liverpool'un yıldız oyuncusu Sadio Mane'nin doğup büyüdüğü köyü resmen ihya etti. Senegalli oyuncu, doğduğu köye, 455 bin sterlin değerinde bir hastane ve 250 bin sterlin değerinde bir okul inşa ettirmişti. Mane bununla kalmayıp köyünü yenilemeye devam etti.

Vefalı Mane! Yıldız futbolcunun doğduğu köye yaptırdıkları hayrete düşürdü

Vefalı Mane! Yıldız futbolcunun doğduğu köye yaptırdıkları hayrete düşürdü

HER AİLEYE YARDIM

Africa Facts Zone'da yer alan habere göre; Mane, yaptırdığı hastane ve okulun yanı sıra, orda yaşayan her aileye aylık 70 euro ve 4 GB internet desteği veriyor. Senegalli yıldız ayrıca bir akaryakıt istasyonu ve postane de inşa ettiriyor.

Vefalı Mane! Yıldız futbolcunun doğduğu köye yaptırdıkları hayrete düşürdü

LİVERPOOL'DAN AYRILIYOR

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool'da çok başarılı sezonlar geçiren ve taraftarın sevgilisi haline gelen Sadio Mane takımdan ayrılıyor. Yıldız oyuncunun yakın zamanda Alman devi Bayern Münih ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

sadio mane Liverpool Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Fakır:

Halal olsun dayioğli

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Hüseyin Öz :

Adam bu Olcak Helal Olsun Mane

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500
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