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Montella: Gurur duymamız gereken bir tablo var

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1-0 öne geçtiği maçta Hollanda'ya 2-1 yenilerek EURO 2024'e veda eden A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübesizliğimizin kurbanı olduğumuzu belirten Montella, "Üzgünüz ama rakipten daha çok şut atıp değerlendiremedik, gol beklentisi de daha fazlaydı ama değerlendiremedik. Gurur duymamız gereken bir tablo var" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Hollanda'ya 2-1 kaybettiğimiz EURO 2024 çeyrek final maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÜZGÜNÜZ AMA GURURLUYUZ"

"Bence en iyi 5 takımdan biriyiz" diyerek sözlerine başlayan Montella, "Üzgünüz. EURO 2024'e başladığımızdan beri oyun ruhumuzla oynadık. Tüm ülkeyi arkamızda hissettik. Belli bir kimlikle oynadığımız için gururluyuz. Tüm futbolcularımızın alınlarından öpmek lazım. Maçları okuma, yorumlama, adapte olma şekilleri... Bizim bir hayalimiz vardı. Çok da yaklaşmıştık. Üzgünüz ama hayal kırıklığı olarak algılamayın. Gururlanmalıyız. Buraya kadar geldik. Daha fazlası da olabilirdi ama maalesef futbol böyle" ifadelerini kullandı.

"TECRÜBESİZLİK..."

Tecrübesizlik sebebiyle turu kaybettiklerini söyleyen İtalyan teknik adam, "Maçın genelinde çok iyiydik. 10 dakikalığına topa sahip olmamaya başladığımız bir bölüm vardı. O bölümde turnuvanın en genç takımı olduğumuz için o anları yönetemedik, daha iyi yönetebilirdik. Bütün nötr olan ülkeler bize sempati duymuştur oynama şeklimiz ve karakterimizle. Bunu korumamız ve sonraki turnuvalara götürmemiz gerekiyor. 8 sene sonraki Avrupa Şampiyonası'nda bu takımın yarısı hala kadroda olacak. Üzgünüz ama rakipten daha çok şut atıp değerlendiremedik, gol beklentisi de daha fazlaydı ama değerlendiremedik. Gurur duymamız gereken bir tablo var" dedi.

DÜNYA KUPASINI İŞARET ETTİ

Son olarak Dünya Kupası'nı işaret eden Montella, "Futbolcularımız biraz dinlensinler. UEFA Uluslar Ligi için eylülde daha iyisini yapmak istiyoruz. Sonra Dünya Kupası elemeleri olacak" sözlerini sarf etti.

VEDANIN FATURASI ONA KESİLDİ

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde 1-0 öne geçtiği maçta Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya elenen A Milli Takımımızın teknik direktör Vincenzo Montella eleştiri oklarının hedefi oldu. Sosyal medya kullanıcıları, oyuncu değişikliğini geç yaptığını söyleyerek yenilginin faturasını İtalyan çalıştırıcıya kesti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (7)

Orhan Göksel:

valla çocukların hiç suçu yok tecrübesizlik senin sen olmasaydın şu an yarı finaldeydik

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Alkurt:

Orhan çok haklısın, Türk Koç yok muydu hep yabancıları mililerin başına getiriyoruz..yazık genclerimize

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BLACK LİON LİON:

Doğru demiş adam türkiye bu başarıyı rüyasında göremezdi montella olmasaydı

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Black Eagle:

Dünya ve avrupa kupası 3. Sü olduk daha önce, yaşın belki küçüktür hatırlamayabilirsin

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Black Eagle:

Sana rağmen çeyrek final oynadık, 1-0 öndeyken değişiklik yapmak için 2-1 geriye düşmemizi beklemeseydin şimdi yarı finaldeydik

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Yasar Unal:

Takımımızla guru duyoyruz zaten orada sorun yok. Helal olsun hepsine. Ancak son üç golü duran topkardan stoperler attı. İşte senin kadro seçimin ve teknik direktörlüğün işin bu kısmında devreye girmeliydi sayın Montella.

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NediyonDegisik:

" tecrübesizlik" adam hakli futbolu bilen biri bile anlar. kalecinin refleksinden tut 1-0 yatma cabasi 1-1 den sonra takimin dagilmasi tamamen tecrubesizlik cok iyi oyuncular ama bu yenilginin videoasunu bastan sona izlemeliler. 2002 dunya kupasindaki tecrubeli futbolcular ile karsilastirdigimda bizim takim cok genc bu da tecrubesizligi yaninda getiriyor.

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