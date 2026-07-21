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İstanbul Başakşehir-Inter Turku maçına doğru

İstanbul Başakşehir-Inter Turku maçına doğru
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UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda İstanbul Başakşehir ile karşılaşacak Inter Turku'nun teknik direktörü Vesa Vasara, güçlü rakibe karşı ellerinden geleni yapacaklarını ve iyi bir sonuç almayı hedeflediklerini söyledi.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda İstanbul Başakşehir ile karşı karşıya gelecek Finlandiya ekibi Inter Turku'nun teknik direktörü Vesa Vasara, ellerinden geleni yaparak iyi bir sonuç almak istediklerini belirtti.

Vasara, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yarın oynanacak maçı keyifle beklediklerini anlatan Vasara, "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İyi bir sonuçla bitirmek için maçı dört gözle bekliyoruz." dedi.

İstanbul Başakşehir'in güçlü bir takım olduğunu anlatan Vasara, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Büyük bir bütçemiz olmamasına rağmen elimizden geleni yapacağız. Futbolda her şey olabilir. Muhtemelen onlardan daha iyi bir oyuncumuz yok. Biz sezonumuzun ortasındayız. Avantajlı gibi duruyoruz. İki maçımız var. İkinci maç kendi sahamızda olacak. Pazar günü kendi ligimizde bir maç oynadık. Biraz bu açıdan zorlanabiliriz. Odaklandığımız nokta bu. Bununla ilgili bir sorun yaşayabiliriz. Bu yüzden avantajı kaybedebiliriz. Büyük bir bütçemiz yok. Bunun farkındayız. Başakşehir'in favori olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Güzel bir sonuç alabiliriz. Tabii ki planımız var. Her şeyi yapabiliriz."

Vesa Vasara, Finlandiya Ligi'nde sezonun ortalarında olunmasının kendilerine avantaj sağlayıp sağlamayacağıyla ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:

"Umarım sağlar. Ligde bir maç vardı. Bu avantaj ama dezavantaj da olabilir. Pazar günü biz maç oynadık onlar daha maç oynamadılar, daha dinlenmiş durumdalar. Yarın için hazırız. Buradan alabileceğimiz her şeyi almak istiyoruz."

Kaynak: AA / Metin Arslancan
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