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VAR devreye girmedi! Herkes Fenerbahçe'nin penaltı beklediği bu pozisyonu tartışıyor

VAR devreye girmedi! Herkes Fenerbahçe'nin penaltı beklediği bu pozisyonu tartışıyor
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Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının 7. dakikasında Semih Güler'in ceza sahasında Edin Dzeko'ya yaptığı müdahale sonrası penaltı bekledi. Hakem Direnç Tonusluoğlu, oyunun devam ettirdi. VAR da pozisyona müdahale etmedi. Sarı-lacivertli kulüp, devre arasında yaptığı paylaşımla bu pozisyona tepki gösterdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 33. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaştığı mücadelenin 7. dakikasında penaltı bekledi.

DZEKO YERDE KALDI

Sarı-lacivertliler, Edin Dzeko ile Semih Güler arasında ceza sahası içerisinde yaşanan pozisyon sonrası penaltı itirazında bulundu. Hakem Direnç Tonusluoğlu, oyunun devam etmesini istedi. VAR'ın devreye girmediği pozisyon sonrası kısa süreli bir sakatlık geçiren Dzeko, tedavisi sonrası oyuna geri döndü.

İşte o pozisyon;

VAR devreye girmedi! İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

FENERBAHÇE'DEN DEVRE ARASI PAYLAŞIM

Fenerbahçe, 1-0 geride kapattığı Gaziantep FK maçının ilk yarı sonucunu Edin Dzeko'nun penaltı beklediği pozisyon ile yaptı.

Fenerbahçe'nin o paylaşımı;

VAR devreye girmedi! Herkes Fenerbahçe'nin penaltı beklediği bu pozisyonu tartışıyor

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMr Camel:

var ile sampiyon olan takım galasaraydır zaten fenere işlemez

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Haber YorumlarıMGk:

Bu saçma penaltıyı vermediği için tebrik edecekken daha da saçmasını verdi bravo TFF

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Haber YorumlarıYakup Ayfer:

federasyonbahçe ve yine hakemle

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