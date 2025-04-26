VAR devreye girmedi! Herkes Fenerbahçe'nin penaltı beklediği bu pozisyonu tartışıyor
Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının 7. dakikasında Semih Güler'in ceza sahasında Edin Dzeko'ya yaptığı müdahale sonrası penaltı bekledi. Hakem Direnç Tonusluoğlu, oyunun devam ettirdi. VAR da pozisyona müdahale etmedi. Sarı-lacivertli kulüp, devre arasında yaptığı paylaşımla bu pozisyona tepki gösterdi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 33. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaştığı mücadelenin 7. dakikasında penaltı bekledi.
DZEKO YERDE KALDI
Sarı-lacivertliler, Edin Dzeko ile Semih Güler arasında ceza sahası içerisinde yaşanan pozisyon sonrası penaltı itirazında bulundu. Hakem Direnç Tonusluoğlu, oyunun devam etmesini istedi. VAR'ın devreye girmediği pozisyon sonrası kısa süreli bir sakatlık geçiren Dzeko, tedavisi sonrası oyuna geri döndü.
İşte o pozisyon;
FENERBAHÇE'DEN DEVRE ARASI PAYLAŞIM
Fenerbahçe, 1-0 geride kapattığı Gaziantep FK maçının ilk yarı sonucunu Edin Dzeko'nun penaltı beklediği pozisyon ile yaptı.
Fenerbahçe'nin o paylaşımı;