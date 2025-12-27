Haberler

Vanspor FK, Hatayspor'u 4-0 mağlup etti

Güncelleme:
TFF 1. Lig 19. haftasında İmaj Altyapı Vanspor FK, sahasında Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta, ev sahibi ekipten Ivan Cedric, Emir Bars, Medeni Bingöl ve Muhammed Çoksu golleriyle skoru 4-0'a taşıdı.

TFF 1'inci Lig'in 19'uncu haftasında İmaj Altyapı Vanspor FK, sahasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup etti.

Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Alpaslan Şen yönetirken, yardımcılıklarını Seyfettin Ünal, Harun Reşit Güngör ve Tayfun Sarı yaptı. Ev sahibi ekip, 40'ıncı dakikada Ivan Cedric'in golüyle 1-0 öne geçti. Vanspor FK, ilk yarının uzatma dakikalarında (45+1) Emir Bars'ın kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmanın ilk yarısı İmaj Altyapı Vanspor FK'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Vanspor, 67'nci dakikada Medeni Bingöl'ün golüyle skoru 3-0 yaptı. Karşılaşmanın 90'ıncı dakikasında ise Muhammed Çoksu'nun attığı gol ile İmaj Altyapı Vanspor FK, sahasında Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı. Bu sonucun ardından Vanspor FK puanını 27'ye yükseltirken, Hatayspor ise 6 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
