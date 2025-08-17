Vanspor FK, Esenler Erokspor'u 1-0 Mağlup Etti
1'inci Lig'de mücadele eden Vanspor FK, sezonun ikinci maçında sahasında Esenler Erokspor'u 1-0 mağlup etti. Maçta Vanspor taraftarları ceza nedeniyle stada alınmazken, Ivan Cedric'in attığı golle galibiyet elde edildi.
1'inci Lig'de mücadele eden Vanspor FK, sezonun ikinci maçında bugün sahasında Esenler Erokspor'u konuk etti. Vanspor FK'nın geçen sezondan kalan cezası nedeniyle kırmızı-siyahlı taraftarlar maça alınmadı. Maçın 57'nci dakikasında gelişen Vanspor atağında Ivan Cedric'in golüyle 1-0 maç sona erdi.
Van Atatürk Şehir Stadyumunda oynanan Vanspor FK ile Esenler Erokspor karşılaşmasını Hakem Gürcan Hasova yönetti. Vanspor FK'nın geçen sezondan kalan cezası nedeniyle kırmızı-siyahlı taraftarlar maça alınmadı. Kıyasıya geçen karşılaşmada Esenler Erokspor oyuncusu Onur Ulaş 26'ncı dakikada kırmızı kart görürken, maçın 46'ncı dakikasında Vanspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Anestıs Vlachomıtros'in vuruşunda kaleci Muhammed Birkan Tetik gole izin vermedi. Maçın 57'nci dakikasında gelişen Vanspor atağında Ivan Cedric'in attığı golle 1-0 öne geçen Vanspor, sahadan galip ayrıldı.
