Haberler

Vanspor'dan ligde kalıcılık hedefi

Vanspor'dan ligde kalıcılık hedefi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vanspor FK Teknik Direktörü Murat Yıldırım, öncelikli hedeflerinin ligde kalıcı olmak olduğunu, ardından play-off oynamayı istediklerini söyledi. Transferlerle kadroyu güçlendirmeyi planladıklarını belirtti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor FK'de "ligde kalıcı olmak" öncelikli hedef olarak belirlendi.

Sezon hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapan Vanspor FK'nin teknik direktörü Murat Yıldırım, AA muhabirine, kamp çalışmalarının verimli geçtiğini söyledi.

Erzurum'daki kamp ortamından memnun olduklarını ifade eden Yıldırım, "Geçen sene kampımız Kayseri'deydi ama genelde sahalarından dolayı Erzurum'u tercih ediyoruz. Konumu ve kaldığımız otel de güzel." dedi.

Transfer planları

Yıldırım, kadroyu 7-8 kaliteli oyuncuyla güçlendirmeyi planladıklarını dile getirdi.

Gerçekçi hedeflerle yola çıktıklarını vurgulayan Yıldırım, "Öncelikli hedefimiz bu takımı kalıcı olarak ligde tutmak. Biraz sancılı başladık ama Allah'ın izniyle transferlerimiz gerçekleşecek. Normal sezona göre hazırlıklara biraz geç başladık. Adaptasyon ve uyum sürecini kısa sürede atlatabilirsek ikinci hedefimiz de play-off oynamak." ifadelerini kullandı.

Takımın play-off tecrübesi yaşadığına dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"İki sezon önce bu takımı play-off'tan çıkarmıştık. Geçen sezon da Malatya Yeşilyurt ile play-off finali oynadık. Ekip olarak bu sürece hazırız. Birkaç kaliteli takviyeyle iddialı bir takım olacağımıza inanıyorum. Bu sezon lig çok zorlu geçecek ancak ilk hedefimiz ligde kalıcılığı sağlamak, ardından da play-off'a kalmak."

Kaynak: AA
Avcılar Belediyesi'ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında

Bir belediyeye daha operasyon: 13 şüpheli gözaltında
Bahçeli'den çerçeve yasaya ilk imza sonrası çarpıcı açıklamalar: Demirtaş'la düzenli olarak görüşür, hatırını sorarım

Bahçeli, Demirtaş'la ilişkisini anlattı: Düzenli olarak...
Anket yapıldı! İşte YSK'nın Yeni Parti'yi veto etmesi durumunda ortaya çıkacak tablo

Böyle bir anket ilk kez yapıldı! Seçim haritası komple değişiyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

70 bin TL hesap ödediler, mekandan kovuldular! Şoke eden Rahmi Koç iddiası

70 bin TL hesap ödeyip kovuldular! Şoke eden Rahmi Koç iddiası
Messi çok fena yakalandı

Bu kez fena yakalandı
Filtresiz hali tanınmayan Wanda Nara'dan bikinili yeni paylaşım

Bu haline gelen yorumlara bakın nasıl yanıt verdi
Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu! En az 15 kişi hayatını kaybetti

Gece yarısı başkenti cehenneme çevirdiler! Çok sayıda ölü var
Otomobil, ATV sürücüsüne çarptı: Acı son böyle geldi

ATV sürücüsünün acı sonu böyle geldi
Pitbull saldırısı kavgaya dönüştü: Köpek sahibi 3 yerinden bıçaklandı

Pitbull saldırısı kavgaya dönüştü: Köpek sahibi 3 yerinden bıçaklandı
Alzheimer hastası Kadın evden not bırakıp kayboldu

Yaşlı kadın evden kaçtı! Bıraktığı not yürek burktu