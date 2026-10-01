Vanspor FK Başkanı Özgür İreç İlhan, bahis soruşturmasında adı geçince açıklama yaptı

Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Özgür İreç İlhan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında adının geçmesi üzerine bir açıklama yayımladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Özgür İreç İlhan, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması aşamasında adının geçtiği konu ile alakalı, kamuoyunun bilgilendirilmesi adına açıklama yapılmasının zaruri hale geldiğini belirtti. İlhan, "Öncelikle önemle belirtmek isterim ki; sevke konu edilen husus yaklaşık 4 yıl öncesine aittir. Vanspor FK Kulüp Başkanlığı görevine ise 07.08.2026 tarihinde başladım. Bu nedenle söz konusu süreç mevcut başkanlık dönemimle, Vanspor FK yönetimiyle veya kulübümüzün bugünkü idari yapısıyla ilişkilendirilemez. Ayrıca açıkça ifade etmek isterim ki; söz konusu süreç kapsamında Vanspor'un veya herhangi bir rakip kulübün lehine ya da aleyhine yönelik hiçbir eylemim veya girişimim söz konusu değildir. Başkanlık görevime başlamamdan yaklaşık 4 yıl önce gerçekleştiği belirtilen bir husus üzerinden Vanspor FK'nın adının tartışmaların içerisine çekilmesine, kulübümüzün itibarının zedelenmesine ve büyük Vanspor camiasının zan altında bırakılmasına müsaade etmeyeceğim. Kamuoyunun özellikle bilmesini isterim ki, PFDK'ya sevk edilmek kesinleşmiş bir ceza, hüküm veya suçluluk kararı anlamına gelmemektedir. Sürece ilişkin gerekli tüm bilgi, belge ve savunmalar tarafımdan yetkili mercilere sunulacak; hukuki ve idari süreç sonuna kadar titizlikle takip edilecektir. Vanspor FK, kişilerin ötesinde büyük bir camianın ortak değeridir. Kulübümüzün adı, itibarı ve geleceği her türlü kişisel tartışmanın üzerindedir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı