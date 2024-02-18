Vanspor FK, 1461 Trabzon FK'yı 1-0 mağlup etti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 26. haftasında Vanspor FK, konuk ettiği 1461 Trabzon FK'yı 1-0 mağlup etti. Maçta golü Hasan Bilal attı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 26. haftasında Vanspor FK, konuk ettiği 1461 Trabzon FK'yı 1-0 mağlup etti.
Hakemler: Abdulbaki Ayyıldız, Enes Biroğlu, Ömer Yasin Gezer
Vanspor FK: Nurullah Aslan, Ahmet Eren, Furkan Sakı, Harun Kavaklıdere (Ahmet Ülük dk. 79), Alpay Koçaklı (Hasan Bilal dk. 60), Emre Oymak (Metincan Cici dk. 60), Sinan Kurumuş (Işık Kaan Arslan dk. 90+1), Erdem Seçgin (Muhammed Ali Doğan dk. 79), Miraç Acer, Muhammed Gönülaçar, Burak Kavlak
1461 Trabzon FK: Ömer Kahveci, Taha Can Velioğlu, Tunahan Ergül, Ali Han Tunçer (Batuhan Kör dk. 79), Atabey Çiçek, İlhan Depe (Tarık Tekdal dk. 90+2), Hakan Yeşil, Selimhan Solmaz, Erkam Kömür, Hurşit Taşcı, Emirhan Zaman (Musa Caner Aktaş dk. 70)
Gol: Hasan Bilal (dk.84) (Vanspor FK)
Sarı kartlar: Hasan Bilal (dk.84) (Vanspor FK), Musa Caner Aktaş (dk. 85), Batuhan Kör (dk. 90+5) (1461 Trabzon FK) - VAN