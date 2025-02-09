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Vanspor Başkanı Erol Temel: 'Saldırıların Üstünün Kapatılmasına İzin Vermeyeceğiz'

Vanspor Başkanı Erol Temel: 'Saldırıların Üstünün Kapatılmasına İzin Vermeyeceğiz'
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Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Erol Temel, Elazığ deplasmanında yaşanan saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Temel, Vanspor'un ve Van halkının onuruna yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, saldırıların üstünün kapatılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Erol Temel, Vanspor'a yapılan saldırının üstünün kapatılmasına asla izin vermeyeceklerini belirterek, "Bizi sindireceklerini sananlar bilsinler ki Vanspor dimdik ayaktadır ve haklı mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir" dedi.

Vanspor Kulübü Başkanı Erol Temel, Elazığ deplasmanında yaşadıkları saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Temel, "Bugün Elazığ'da yaşanan olaylar, sadece bir futbol müsabakası çerçevesinde değerlendirilemez. Sahada ve saha dışında yaşadığımız saldırılar, hakem hatalarıyla organize edilen oyunlar ve dönüş yolunda futbolcularımıza yönelik taşlı saldırılar asla kabul edilemez. Bu, sadece Vanspor'a değil Van halkına ve futbolun onuruna yapılmış bir saldırıdır. Öncelikle herkes şunu bilmelidir ki, Vanspor sahipsiz değildir. Bu şehir ve bu takım onuruyla var olmuştur ve onuruyla yoluna devam edecektir. Ancak bizlere sahada ve saha dışında kurulan kumpasları, masa başında yapılan hesapları sineye çekmeyeceğiz. Van'a, Vanspor'a ve taraftarımıza karşı kurulan bu oyunun takipçisi olacağız ve adaletin sağlanması için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu noktada, şehrimizle ve taraftarımızla istişare ederek bir karar vereceğiz. Eğer ki futbol, adaletin olmadığı bir oyun haline getirildiyse, biz bu oyunda yer almayı sorgularız. Gerekirse futbol toplarını çimlere gömeriz, ta ki hakkımız teslim edilene kadar sahalara geri dönmeyiz. Bu karar, masa başında alınmayacak, sokakta, tribünde ve tüm Vansporluların yüreğinde şekillenecektir. Tüm camiamızla birlikte salı günü bir araya gelecek ve bundan sonraki adımlarımızı hep birlikte belirleyeceğiz. Buradan açıkça ilan ediyorum, Vanspor'a yapılan bu saldırının üstünün kapatılmasına asla izin vermeyeceğiz. Tüm yetkilileri ve futbol kamuoyunu bu hukuksuzluğa karşı ses çıkarmaya davet ediyorum. Bizi sindireceklerini sananlar bilsinler ki, Vanspor dimdik ayaktadır ve haklı mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir. Hodri meydan" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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