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Van Persie çıldırdı! Tüm dünya bu skandalı konuşuyor

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Robin van Persie'nin çalıştırdığı Heerenveen, Fortuna Sittard'ı konuk etti. Deplasman ekibi maçın son anlarında 12 futbolcuyla oynadı ve maç bir süre böyle devam etti. Robin van Persie'nin itirazı ve hakemin durumu fark etmesinden sonra Fortuna Sittard'dan bir oyuncu kenara alındı ancak atak devamında Heerenveen golü yedi ve maç 2-2 sona erdi. Van Persie de maç sonrası adeta çılgına döndü.

Hollanda Eredivisie'de Robin van Persie'nin takımı Heerenveen, Fortuna Sittard'ı ağırladı. Maçta büyük bir skandal yaşandı.

FORTUNA SITTARD 12 KİŞİ OYNADI

Fortuna Sittard müsabakanın 88. dakikasında Ryan Fosso ve Jasper Dahlhaus'un yerine Owen Johnson ve Darijo Grujcic'i oyuna dahil etmek istedi. Bu sırada Edouard Michut sanki oyundan çıkıyormuş gibi saha kenarına geldi ve kulübeye doğru yürüdü. Herkes Michut'nun oyundan alındığını düşünürken oyuncu, hocasından talimatlar alıp sahaya geri döndü. Owen Johnson ve Darijo Grujcic oyuna girmesine rağmen sahadan sadece Ryan Fosso ayrıldı ve tekrar başlayan maç sonrası Fortuna Sittard 12 oyuncuyla Heerenveen kalesine hücum etti.

Van Persie çıldırdı! Tüm dünya bu skandalı konuşuyor

VAN PERSIE GALİBİYETTEN OLDU

Robin van Persie'nin durumu fark etmesi üzerine hakem oyunu durdurdu ve Fortuna Sittard'dan Jasper Dahlhaus da oyundan alındı. Ancak oyunun ikinci kez durduğu pozisyonun devamında korner kazanan Fortuna Sittard, kullanılan vuruşta ağları buldu ve müsabaka 2-2 sona erdi.

MAÇTAN SONRA ÇILGINA DÖNDÜ

Maçın ardından çılgına dönen Robin van Persie, yaşananlara isyan etti.Persie "O taç atışından önce sahada sadece 12 kişiydiler Bu gerçekten inanılmaz, hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım. Bunu hemen gördük ve dördüncü hakeme bildirdik. Bakacaklarını söylediler ama oyun devam etti. Tabii ki oyun üzerinde bir etkisi var. 11'e karşı 12; buna izin verilemez. Bence bu gerçekten tuhaf ama görünüşe göre mümkün. Bunun gerçekten skandal olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili daha fazla bir şey yapıp yapmayacağımızı hepimizin düşünmesi gerekecek. Tuhaf bir hata olmasına rağmen o golü yememeliydik. Nihayetinde o köşeyi daha iyi savunmamız gerekiyor, bu sizin elinizde olan bir şey" ifadelerini kullandı.

Van Persie çıldırdı! Tüm dünya bu skandalı konuşuyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAtes Görel:

normal Galatasaray devamlı oynuyor hatta 13

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Haber YorumlarıVATOZZ:

FIFA ya şikayet etsin. O maç tekrar edilir.

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