Van Denizi Yüzme Festivali'nde Sporcular Akdamar Adası'na Ulaştı

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Van Denizi Yüzme Festivali'ne katılan sporcular, 4 kilometre kulaç atarak Akdamar Adası'na ulaştı. Festivalde güvenlik önlemleri alınırken, yüzücüler Van Gölü'nün temiz kalması için sloganlar attı. Büyükşehir Belediyesi yetkilisi, Van'ın turizm potansiyelini dünyaya tanıtmak için çalıştıklarını belirtti.

4 KİLOMETRE KULAÇ ATIP, AKDAMAR ADASI'NA ULAŞTILAR

Van Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 2'ncisi düzenlenen ' Van Denizi Yüzme Festivali'ne katılan sporcular, Akdamar Adası'na ulaşmak için 4 kilometre kulaç attı. Van Büyükşehir Belediyesi'nce 16- 23 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 2'nci Van Denizi Yüzme Festivali'nin son gününde bir araya gelen sporcular, 4 kilometre mesafedeki Akdamar Adası'na ulaşmak için kulaç attı. Etkinlikte parkuru bitiremeyenler teknelere alınırken, diğerleri adaya ulaşmayı başardı.

Behçet DALMAZ/VAN,