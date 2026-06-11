Van'da okullara 4 yılda 150 milyon liralık spor malzemesi desteği verildi

Van'da "Spor Van Projesi" kapsamında okullara 4 yılda 150 milyon liralık spor malzemesi desteği sağlandı.

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince 4 yıl önce hayata geçirilen Spor Van Projesi'nin 2026-2027 döneminin açılışı ve Kitap Van Projesi'nin kapanışı dolayısıyla program düzenlendi.

Atatürk Stadı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Halk oyunları, karizma şov ve akrobatik basketbol takımı gösterisinin ardından farklı spor dallarında eğitim alan öğrenciler yeteneklerini sergiledi.

Programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, iki projenin de kent için önemli olduğunu söyledi.

Çocuk okuyucusu olmayan toplumların yetişkin okuyucusunun da olmayacağını belirten Balcı, "Nitelikli bilgiye sahip olmanın en kıymetli yolu kitap okumadır. Bunun için üç aşamalı bir plan uyguladık. Bir taraftan kütüphane yaparken bir taraftan kitap temin ederken bir taraftan da çocuklarımızı nitelikli kitaplarla buluşturmaya gayret ettik. 13 ilçemizde ilk bebek ve çocuk kütüphanesi yapıldı. Ayrıca 300'e yakın da okul kütüphanesini yeniden yaptık. Bir taraftan da 5 milyona yakın kitabı ilimize kazandırdık. Van, kitap çeşitliliği açısından Türkiye'nin en zengin illerinden biri oldu." dedi.

Spor Van Projesi'ne de değinen Balcı, şunları kaydetti:

"Her çocuk ya bir spor dalıyla uğraşmalı ya da bir spor dalının iyi bir izleyicisi olmalı. Bu kapsamda spor altyapısını güçlendirmeye çalışırken, bir taraftan malzeme alımını gerçekleştirdik, sportif faaliyetlerle sporu tabana yaydık. Spor kültürünün oluşturulmasına katkı sağlamak için canla başla çalıştık. 16 yüzme havuzu yaptık, 4'ünü daha tamamlayacağız. Tüm ilçelerimizde 26 butik spor salonu yaptık. 275 okul bahçesine halı sahayı bitirmek üzereyiz. 300 voleybol ve basketbol sahasını yaptık. Sadece yaz spor okulları için 56 milyon lira değerinde spor malzemesi alımını gerçekleştirdik. Şu ana kadar da okul sporlarına 150 milyon lira değerinde spor malzemesi alımı gerçekleştirdik. Bunları da devletin gerçek sahibi milletin imkanlarıyla yapıyoruz."

Konuşmanın ardından Balcı, sporculara madalya ve plaketlerini verdi, Kitap Van Projesi kapsamında başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi.

Törene, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Tosun, Tarım ve Orman İl Müdürü Turgay Şişman, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, kurum amirleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.