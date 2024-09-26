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Van Bronckhorst'tan sürpriz forvet tercihi! Ajax-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu

Van Bronckhorst'tan sürpriz forvet tercihi! Ajax-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Ajax'a konuk olacak. Saat 22.00'de başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Amsterdam kentindeki Johan Cruijff ArenA'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı İngiliz hakem John Brooks yönetecek.

    İLK 11'LER

    Ajax: Pasveer, Rensch, Sutalo, Baas, Hato, Fitz - Jim, Henderson, Taylor, Traore, Godts, Brobbey.

    Beşiktaş : Mert, Svensson, Paulista, Felix, Masuaku, Al Musrati, Onana, Rashica, Gedson, Rafa Silva, Mustafa Erhan.

    BEŞİKTAŞ'IN AJAX ŞANSSIZLIĞI

    Beşiktaş, Ajax ile oynadığı 6 müsabakadan da mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Hollanda ekibiyle Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası (1966), UEFA Kupa Galipleri Kupası (1993) ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde (2021) toplam 6 kez karşı karşıya geldi. Ajax, söz konusu 6 maçta da Beşiktaş'a üstünlük kurdu. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 3 kez fileleri havalandırırken, Hollanda ekibi ise 14 gol kaydetti. Beşiktaş, Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde çıkacağı mücadelede Ajax karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak.

    KARTAL'IN MAĞLUBİYETİ YOK

    Siyah-beyazlı takım, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 8 maçta hiç mağlubiyet yaşamadı. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde çıktığı 8 müsabakanın 6'sını kazanırken, 2'sinde ise berabere kaldı. Bu karşılaşmalarda 24 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.

    AJAX'TA TANIDIK YÜZLER

    Hollanda ekibinde Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı isimler dikkati çekiyor. Ajax, sezon başında takımın başına Francesco Farioli'yi getirdi. İtalyan çalıştırıcı, 2021-2023 yıllarında Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'un teknik direktörlüğünü üstlenmişti. Amsterdam temsilcisinin kadrosunda milli oyuncu Ahmetcan Kaplan'ın yanı sıra bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Wout Weghorst ile Başakşehir'de görev yapan Bertrand Traore de yer alıyor. Ajax, bu sezon Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

    AVRUPA'DA 245. MAÇ

    UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak Beşiktaş, Avrupa'da 245. maçına çıkacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 244 müsabakada 92 galibiyet, 49 beraberlik, 103 yenilgi yaşadı. Avrupa arenasında 328 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 369 gol gördü.

    Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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    Yorumlar (2)

    Mr Wagyu:

    8 rekoru tazelenecek

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    Serhat Bagci:

    Eski beşiktaşlı weghorst bu maçı boş geçmez

    0
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