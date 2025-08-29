Valon Ethemi: 'Sivasspor ile Süper Lig'e yeniden döneceğiz'

Özbelsan Sivasspor'un yeni transferi Valon Ethemi, "Sivasspor büyük bir camia. Süper Lig takımı. Çok güzel bir takım. Benim için Sivasspor'a gelmek çok güzel bir şey, bu nedenle mutluyum. Süper Lig'e yeniden döneceğiz" dedi.

Sivasspor'un yeni transferi Valon Ethemi, açıklamalarda bulundu. Ethemi, Özbelsan Sivasspor'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok güzel duygular içindeyim. Güzel bir karşılama oldu burada. İnşallah sezon içinde aynı duygularla, güzel sonuçlarla ilerleyeceğiz" diye konuştu.

Türkiye'de uzun yıllardır forma giyen Ethemi, Özbelsan Sivasspor ve Sivas hakkında düşüncelerini ise şöyle dile getirdi:

"Sivasspor büyük bir camia. Süper Lig takımı. Çok güzel bir takım. Sivasspor'a karşı daha önce de oynadım. Benim için Sivasspor'a gelmek çok güzel bir şey, bu nedenle mutluyum."

Transfer sürecine değinen Ethemi, "Beni aradılar. Ben de gelmek istiyordum Sivasspor'a. Süreç biraz uzadı ama güzel oldu" ifadelerini kullandı.

Sivasspor'daki hedeflerinin sorulması üzerine Ethemi, "Sivasspor ile Süper Lig yolunda olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. İnşallah hem Sivasspor hem de ben yeniden Süper Lig'e döneceğiz" diye konuştu.

Sahadaki özelliklerini paylaşan Ethemi, "Hızlı, çalımı seven bir takım oyuncusuyum" şeklinde konuştu.

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ile daha önce de çalıştığının hatırlatılması üzerine Ethemi, şunları söyledi:

"Hocamızla İstanbulspor'da oynarken çok büyük bir başarı yakalamıştık. Bana her zaman inanıyor. Bana güveniyor ve bunun karşılığını vermem lazım. Yine karşılaştık, Sivasspor gibi güzel bir kulüpteyiz. İnşallah tekrar güzel şeyler yaparız."

Valon Ethemi, sözlerini şöyle noktaladı:

"Beni Sivasspor'a layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. İnşallah hep beraber, taraftar, şehir, takım güzel bir sezon geçiririz. Güzel sonuçlar alarak şampiyon oluruz ve Süper Lig'e yeniden döneriz." - SİVAS