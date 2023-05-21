VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde 6. kez şampiyon oldu

TVF Başkanı Üstündağ: Finaldeki iki kulübümüzle de gurur duyuyoruz

VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Üstünsalih: Bu gururu, mutluluğu milletime armağan ediyorum

VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih ise, 'Gururlu ve mutluyuz. Bu 6'ncı şampiyonluğumuz. Geçen sene bu zamanlar Slovenya'da sevinmiştik, şimdi de İtalya Torino'da sevindik. Sevincimiz esasen misli. İki Türk takımının eşleşmesi ve iki Türk takımının Avrupa şampiyonasında final oynaması gurur verici. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında iki Türk takımının karşı karşıya gelmesi gurur verici, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu gururu, mutluluğu milletime armağan ediyorum" diye konuştu.