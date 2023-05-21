VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde 6. kez şampiyon oldu
Spor Haberleri
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek şampiyon oldu. TVF Başkanı Üstündağ, finaldeki iki Türk takımıyla gurur duyduklarını belirtti.
TVF Başkanı Üstündağ: Finaldeki iki kulübümüzle de gurur duyuyoruz
VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Üstünsalih: Bu gururu, mutluluğu milletime armağan ediyorumGökhan HEBEPCİ – Mustafa AKIN - TORİNO (İtalya), CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek üst üste 2'nci, toplamda da 6'ncı kez şampiyonluğa ulaşan VakıfBank, kupasını aldı.İtalya'nın Torino kentindeki Pala Alpitour Salonu'nda oynanan mücadele sonrası madalya seremonisi düzenlendi.Törene, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Başkanı Ary Graça, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Aleksandar Boricic, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih ve Sarı-siyahlı takım katıldı.Organizasyonu kadınlarda şampiyon tamamlayan VakıfBank'a madalyalarını TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile CEV İkinci Başkanı Renato Arena verdi. Sarı-siyahlılar, kupayı ise CEV Başkanı Boricic'in elinden aldı.Finalde kaybeden Eczacıbaşı Dynavit'e de madalya ve kupası da törende takdim edildi.Öte yandan VakıfBank'ta Paola Egonu 40 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, en değerli oyuncu ödülünün de sahibi oldu.TVF BAŞKANI ÜSTÜNSALİH: FİNALDEKİ İKİ KULÜBÜMÜZLE DE GURUR DUYUYORUZTürkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, kupa seremonisi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Finalde 2 Türk takımının mücadele etmesinden dolayı büyük gurur duyduklarını belirten Üstündağ, "Final oynayan iki Türk takımı. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Avrupa'da iki Türk takımının Şampiyonlar Ligi'nde final oynaması ve kupanın Türkiye'ye gelmesinden daha büyük gurur verecek bir şey düşünemiyorum. Emeği geçen bütün kulüplerimize, oyuncularımıza, ismini sayamadığım bütün emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı olarak bu mutluluğu, bu gururu bize yaşattılar. 3 yılda değişen statü gereği çok güçlü takımlar kuruyoruz. Ancak finale 1 takımla gelebiliyorduk. Ama oysa ki şimdi 2 takımla hatta yarı finalde 4 takımdan 3'ü Türk'tü, Fenerbahçe Opet de buradaydı. Bugün VakıfBank ile Eczacıbaşı final oynadı ve bu finali bize yaşatan iki kulübe teşekkür ediyorum. Kupayı alan, ikincilik madalyasını alan her iki kulübümüzle gurur duyuyoruz. Türk voleybolu ile bütün takımlarımız ile gurur duyuyoruz. Ben şahsım ve camiam adına çok mutlu ve gururluyum. Çıta çok yükseldi. Finali Türk takımları oynar diye hayal etmiştik. Bu işte hayaliniz, hedefiniz yoksa başarılı olma şansınız yok. Ama bugün ülke voleybolunda gerek kulüplerde gerek milli takımlarda hem heyecanımız, hem hayalimiz, hem de hedefimiz var. Tek tek bu hayalleri gerçekleştiriyoruz" dedi.VAKIFBANK SPOR KULÜBÜ BAŞKANI ÜSTÜNSALİH: BU GURURU, MUTLULUĞU MİLLETİME ARMAĞAN EDİYORUM
VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih ise, 'Gururlu ve mutluyuz. Bu 6'ncı şampiyonluğumuz. Geçen sene bu zamanlar Slovenya'da sevinmiştik, şimdi de İtalya Torino'da sevindik. Sevincimiz esasen misli. İki Türk takımının eşleşmesi ve iki Türk takımının Avrupa şampiyonasında final oynaması gurur verici. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında iki Türk takımının karşı karşıya gelmesi gurur verici, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu gururu, mutluluğu milletime armağan ediyorum" diye konuştu.