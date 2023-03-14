İtalyanların, VakıfBank'ın yıldızı Egonu için attığı manşet çok konuşulur: 1 milyon dolar verin ırkçılığı unutur

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'na transferi büyük ses getiren ve yılbaşı partisinde Ebrar Karakurt'un kucağına oturduğu poz ile gündem olan Paola Egonu, Türkiye'ye veda ediyor. Irkçılıkla suçladığı ve bu nedenle milli takımı bıraktığı İtalya'ya yeniden dönmeye hazırlanan Egonu için ülke basınında çok sert manşetler atıldı. Çizme'nin köklü gazetelerinden Libero, 24 yaşındaki voleybolcu için "Egonu'ya 1 milyon dolar verin ırkçılığı unutur." ifadelerini kullandı.