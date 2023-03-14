İtalyanların, VakıfBank'ın yıldızı Egonu için attığı manşet çok konuşulur: 1 milyon dolar verin ırkçılığı unutur
Spor Haberleri
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'na transferi büyük ses getiren ve yılbaşı partisinde Ebrar Karakurt'un kucağına oturduğu poz ile gündem olan Paola Egonu, Türkiye'ye veda ediyor. Irkçılıkla suçladığı ve bu nedenle milli takımı bıraktığı İtalya'ya yeniden dönmeye hazırlanan Egonu için ülke basınında çok sert manşetler atıldı. Çizme'nin köklü gazetelerinden Libero, 24 yaşındaki voleybolcu için "Egonu'ya 1 milyon dolar verin ırkçılığı unutur." ifadelerini kullandı.
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda alevlenen ırkçılık sorunu yüzünden İtalya Milli Kadın Voleybol Takımı'nı bırakan Paolo Egonu, daha sonra VakıfBank'a transfer olmuştu. Ünlü voleybolcunun yeniden ülkesine döneceği iddialarını İtalyan basını çok sert eleştirdi.
"İTALYA'DAN ÖZÜR DİLEMENİ BEKLİYORUZ EGONU"
İtalya'nın köklü gazetelerinden Libero, Egonu için yaptığı haberde, "Irkçılığa karşı mücadelenin değeri 800 bin Euro ve bonuslar mı Egonu? Vakıfbank'a gittin ama sezonu sonu Milan'a mı döneceksin? İtalya'nın ırkçı olduğunu söylüyordun. Egonu'ya 1 milyon dolar verin ırkçılığı unutur. İtalya'dan özür dilemeni bekliyoruz Egonu." ifadelerini kullandı.
EBRAR İLE POZU GÜNDEM OLMUŞTU
Paolo Egonu geçtiğimiz aylarda, yılbaşı partisinde A Milli Takım'ın yıldız voleybolcusu Ebrar Karakurt'un kucağında verdiği poz ile sosyal medyada gündem olmuştu.