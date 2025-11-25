Haberler

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 Sezonuna Başlıyor

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 Sezonuna Başlıyor
Güncelleme:
VakıfBank, 4'ü namağlup 6 şampiyonlukla CEV Şampiyonlar Ligi'nde en çok kupa kazanan takım unvanını elinde bulunduruyor. 2025-2026 sezonuna İstanbul'da başlayacak olan sarı-siyahlılar, ilk maçında 27 Kasım'da Volero'yu konuk edecek.

TÜRKİYE'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, 4'ü namağlup 6 şampiyonlukla kupaya en çok ulaşan takım olduğu CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonundaki yolculuğuna başlıyor. Sarı siyahlılar, gruptaki ilk maçında 27 Kasım Perşembe günü saat 19.00'da Volero'yu konuk edecek.

VakıfBank, Zeren Group CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonundaki yolculuğuna İstanbul'da başlıyor. Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, yer aldığı A Grubu'nda Fransız ekibi Volero LE CANNET, Romanya'dan CS Volei Alba BLAJ ve İtalyan temsilcisi Savino Del Bene SCANDICCI ile karşılaşacak. Sarı siyahlılar, Avrupa'daki ilk maçında 27 Kasım Perşembe günü saat 19.00'da Volero ile VakıfBank Spor Sarayı'nda oynayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

GUIDETTI: CEV'İN BİZİ UNUTTUĞUNU DÜŞÜNDÜM

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, CEV Şampiyonlar Ligi öncesinde açıklamalarda bulundu. Guidetti, "CEV, bizi unutmuş herhalde diye düşünüyordum, çünkü neredeyse aralık ayına geldik ve Avrupa'da bir tane bile maç oynamadık. Şampiyonlar Ligi, Avrupa'nın en iyi turnuvası olmalı diyoruz ancak biz çok az maç oynuyoruz. Neyse ki sonunda Şampiyonlar Ligi'ne başlıyoruz" dedi.

VOLERO İLE SON BULUŞMA 2018 FIVB KULÜPLER DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında oynayacağı Volero Le CANNET ile son olarak 2018'de oynanan FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda karşılaştı. Grup aşamasındaki müsabakayı 3-0 kazanan VakıfBank, devamında organizasyonunu zirvede tamamlayarak dünya şampiyonu olmuştu. 2018'de isim değişikliğine giden Volero ile öncesinde CEV Şampiyonlar Ligi'nde 8 kez karşılaşan sarı siyahlılar, bu maçların tamamını kazanırken, rakibine sadece 7 set verdi.

CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ EN ÇOK KAZANAN TAKIM KONUMUNDA

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 4'ü namağlup olmak üzere elde ettiği 6 şampiyonlukla bu organizasyonu en çok kazanan takım konumunda. Sarı siyahlılar, bu başarısıyla Guinness World Records'a 3. kez girmeye hak kazandı. CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2011'de ilk şampiyonluğuna ulaşan VakıfBank, 2013, 2017, 2018, 2022 ve son olarak 2023'te mutlu sona ulaştı. VakıfBank, 2025-2026 sezonunda mutlu sona ulaşarak 7. kez şampiyon olmak istiyor. VakıfBank, geçen sezon ise organizasyonda Final-Four oynadı.

CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 172 GALİBİYETLE ZİRVEDE

VakıfBank, galibiyet sayısıyla da CEV Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı takımı konumunda. Sarı siyahlılar, organizasyonda bu sezona kadar 172 galibiyete imza attı.

AÇILIŞ MAÇLARINDA HATA YAPMIYOR

Sarı siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi'nde açılış maçlarındaki performansıyla dikkat çekiyor. VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki son 5 sezonda oynadığı ilk hafta maçlarının tamamından galibiyetle ayrıldı.

VakıfBank'ın CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürü

27 Kasım?VakıfBank ISTANBUL - Volero LE CANNET

2 Aralık CS Volei Alba BLAJ - VakıfBank? ISTANBUL

8 Ocak Savino Del Bene SCANDICCI – VakıfBank ISTANBUL

14 Ocak VakıfBank ISTANBUL – CS Volei Alba BLAJ

28 Ocak Volero LE CANNET – VakıfBank ISTANBUL

4 Şubat VakıfBank ISTANBUL – Savino Del Bene SCANDICCI

