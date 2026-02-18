Haberler

Üzen sonuç! Karabağ'ın gücü Newcastle United'a yetmedi

Üzen sonuç! Karabağ'ın gücü Newcastle United'a yetmedi
Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Karabağ, konuk ettiği Newcastle United'a 6-1 mağlup oldu.

Azerbaycan temsilcimiz Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 play-off turu eşleşmesi ilk maçında evinde Newcastle United'ı ağırladı. Tevfik Behramov Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Newcastle United, 6-1'lik skorla kazandı.

KARABAĞ'IN NEWCASTLE'A GÜCÜ YETMEDİ

Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 3, 32, 33 ve 45+1'nci dakikada Anthony Gordon, 8. dakikada Malick Thiaw ve 72. dakikada Jacob Murphy kaydetti. Karabağ'ın tek golünü ise 54. dakikada Elvin Cafarguliyev kaydetti.

Üzen sonuç! Karabağ'ın gücü Newcastle United'a yetmedi

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Karabağ ile Newcastle United arasındaki karşılaşmanın rövanşı 24 Şubat Salı günü İngiltere'de oynanacak. Mücadele saat 23.00'te başlayacak.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHakan Acar:

Bu da büyük başarı...tebrik ediyoruz Karabağ takımını.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJY:

JUVENTUS'TEN EVİNDE AYNI TARİFEYİ BEKLİYORUZ.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

